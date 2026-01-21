सरकारी संपत्ति न किसी अफसर की, न मुख्य सचिव, वे सिर्फ ट्रस्टी, इन रक्षा का दायित्व है , स्वयं मालिक समझने लगे तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शासकीय भूमि से जुड़े गंभीर मामले में झूठा व लापरवाह हलफनामा प्रस्तुत करने को लेकर भिंड कलेक्टर की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है। शासकीय भूमि किसी अधिकारी या सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। मुख्य सचिव और राज्य सरकार केवल ट्रस्टी हैं, जिनका कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। यदि अधिकारी स्वयं को मालिक समझने लगें, तो यह गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर भिंड केएल मीणा द्वारा तथ्य सत्यापित किए बिना न्यायालय के समक्ष गलत बयान देने को अदालत ने गंभीर लापरवाही माना। अदालत ने कलेक्टर केएल मीणा की ओर से प्रस्तुत बिना शर्त माफी को देखते हुए उदारता दिखाते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही यह निर्देश दिया कि मुख्य सचिव द्वारा दी गई प्रशासनिक चेतावनी को सेवा-पुस्तिका में दर्ज किया जाए और इस आदेश की प्रति भी सेवा अभिलेख का हिस्सा बने। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस चेतावनी को यह कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा कि अधिकारी ने दोबारा ऐसी गलती नहीं की।