फर्जी सिम की फैक्ट्री बना ग्वालियर-चंबल: प्रदेश में 36 हजार फर्जी सिम की निगरानी, 11 हजार यहां से बेची

ग्वालियर चंबल में फर्जी सिम माफिया का बडा नेटवर्क सामने आ रहा है। साइबर पुलिस ने प्रदेश में 28 जिलों से बेची गई 36 हजार 668 सिम को फर्जी माना है। इनमें 11 हजार 138 सिम ग्वालियर, चंबल अंचल से बिकी हैं। आंकडे से जाहिर है इलाका फर्जी सिम की फैक्ट्री बन चुका है इनमें से ज्यादातर सिम का इस्तेमाल साइबर ठगी में हुआ है। सिम माफियाओं ने एक ही चेहरे पर कई सिम एक्टीवेट कर साइबर अपराधियों को बेची हैं। अब इन सिम धारकों को ऑपरेशन फेशियल ऑथेंटिक कम्पलाइंस इंर्फोसमेंट (फेस) के जरिए पहचाना जा रहा है। साइबर पुलिस अधिकारियों का कहना है 36,668 सिम फर्जी हैं प्रदेश के 28 जिलों से बेची गई हैं। इन्हें किसने किस नाम से बेचा है इसकी पहचान में पांच साल का वक्त लगा है। फिलहाल कितनी फर्जी सिम ऑपरेट हो रही है उसकाआकंडा लाखों में है।