Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

24 साल की बेटी पर नहीं आया पिता को रहम… मरने से पहले मां को किया आखिरी कॉल

MP News: ग्वालियर के बेलदारपुरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। नशे की हालत में एक पिता ने अपनी ही 24 साल की बेटी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे पिता ने पहले उसकी आंखों में लाल मिर्ची झोंकी और फिर बेरहमी से चाकू मार कर मौत के घाट उतार दिया। आखिरी सांस में बेटी ने मां को किया कॉल कहा- जल्दी आओ पापा ने चाकू मार दिया....

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 19, 2025

Gwalior Father shows no mercy to his 24-year-old daughter
Gwalior नशे में हैवान बना बाप, बेटी की आंखों में मिर्ची झोंक, चाकू से कर दी हत्या (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: ग्वालियर के बेलदारपुरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। नशे की हालत में एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। घटना गुरुवार दोपहर की है, बेटी से कहासुनी होने पर हत्यारे पिता ने आपा खो दिया और उसकी आंखों में लाल मिर्ची झोंककर बेरहमी से चाकू मार कर मौत के घाट उतार दिया। बादाम सिंह अक्सर नशे में घर में कलह करता था और दूसरों से भी बिना वजह उलझता था। रानी उम्र 24 साल ब्यूटी पार्लर में काम करती थी।

ये है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को बादाम सिंह सुबह से ही शराब के नशे में था। घर में रानी, बादाम सिंह और उसकी बहू निर्मला मौजूद थे। रानी की मां भगवती, बहन नीरू और भाई रवि काम पर गए थे। नशे की हालत में बादाम सिंह का रानी से विवाद हो गया। इसके बाद बादाम सिंह ने आपा खो दिया और रानी की आंखों में लाल मिर्च का झोंका मार दिया। निर्मला ने पुलिस को बताया कि ननद रानी की चीख सुनकर वह बाहर आई, तो देखा कि ससुर बादाम सिंह के सिर पर खून सवार था। रानी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकली, तो ससुर चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसकी आंखों के सामने दनादन दो चाकू रानी को घोंप दिए। निर्मला ने रानी को बचाने की कोशिश की, तो ससुर ने उसे भी चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें

90 दिन में सुलझेगा सिंधिया परिवार का सालों पुराना संपत्ति विवाद! करोड़ो की प्रॉपर्टी का है मामला
ग्वालियर
Jyotiraditya Scindia family Property Dispute

आखिरी सांस में रानी ने मां को किया कॉल

मृतका की मां भगवती ने बताया कि वह ठेले पर काम कर रही थी, तभी रानी का कॉल आया। उसकी सांस उखड़ रही थी। लडखड़ाती आवाज में उसने कहा, जल्दी आओ पापा ने चाकू मार दिया है, खून निकल रहा है। यह सुनकर वह तुरंत अपने बेटे और छोटी बेटी को लेकर घर पहुंची। रानी खून से लथपथ पड़ी थी। रानी को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भगवती ने बताया कि उसका पति नशेबाज है और नशे के लिए रोज घर में कलह करता है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ट्रेन से उसका पैर कट गया था और नशे के लिए पैसा नहीं देने पर उसने जहर भी खा लिया था।

नशे का आदी है हत्यारा बादाम सिंह

फोरेसिंक एक्सपर्ट डॉ.अखिलेश भार्गव ने बताया कि रानी के पेट और सीने में चाकू के दो गहरे घाव हैं। ऐसा लगता है कि चाकू के वार से उसका हार्ट पंक्चर हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मोहल्ले वालों ने दबोच लिया था। मौके पर मिर्ची फैली हुई थी और खून से सना चाकू मिला है।

बेटी से कहासुनी में हत्यारोपी सनक गया था और उसने आवेश में बेटी को चाकू घोंपकर मार डाला, आरोपी विकलांग है और उसे गिरतार कर लिया गया है। हत्या के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बता रहा है। -किरण अहिरवार, सीएसपी लश्कर सर्किल

ये भी पढ़ें

भाजपा विधायक का निकला पसीना, कोर्ट ने पूछा- क्यों न इन्हें जेल भेजा जाए?
इंदौर
BJP MLA Surendra Patwa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 24 साल की बेटी पर नहीं आया पिता को रहम… मरने से पहले मां को किया आखिरी कॉल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.