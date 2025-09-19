24 साल की बेटी पर नहीं आया पिता को रहम… मरने से पहले मां को किया आखिरी कॉल

MP News: ग्वालियर के बेलदारपुरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। नशे की हालत में एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। घटना गुरुवार दोपहर की है, बेटी से कहासुनी होने पर हत्यारे पिता ने आपा खो दिया और उसकी आंखों में लाल मिर्ची झोंककर बेरहमी से चाकू मार कर मौत के घाट उतार दिया। बादाम सिंह अक्सर नशे में घर में कलह करता था और दूसरों से भी बिना वजह उलझता था। रानी उम्र 24 साल ब्यूटी पार्लर में काम करती थी।
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को बादाम सिंह सुबह से ही शराब के नशे में था। घर में रानी, बादाम सिंह और उसकी बहू निर्मला मौजूद थे। रानी की मां भगवती, बहन नीरू और भाई रवि काम पर गए थे। नशे की हालत में बादाम सिंह का रानी से विवाद हो गया। इसके बाद बादाम सिंह ने आपा खो दिया और रानी की आंखों में लाल मिर्च का झोंका मार दिया। निर्मला ने पुलिस को बताया कि ननद रानी की चीख सुनकर वह बाहर आई, तो देखा कि ससुर बादाम सिंह के सिर पर खून सवार था। रानी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकली, तो ससुर चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसकी आंखों के सामने दनादन दो चाकू रानी को घोंप दिए। निर्मला ने रानी को बचाने की कोशिश की, तो ससुर ने उसे भी चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी।
मृतका की मां भगवती ने बताया कि वह ठेले पर काम कर रही थी, तभी रानी का कॉल आया। उसकी सांस उखड़ रही थी। लडखड़ाती आवाज में उसने कहा, जल्दी आओ पापा ने चाकू मार दिया है, खून निकल रहा है। यह सुनकर वह तुरंत अपने बेटे और छोटी बेटी को लेकर घर पहुंची। रानी खून से लथपथ पड़ी थी। रानी को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भगवती ने बताया कि उसका पति नशेबाज है और नशे के लिए रोज घर में कलह करता है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ट्रेन से उसका पैर कट गया था और नशे के लिए पैसा नहीं देने पर उसने जहर भी खा लिया था।
फोरेसिंक एक्सपर्ट डॉ.अखिलेश भार्गव ने बताया कि रानी के पेट और सीने में चाकू के दो गहरे घाव हैं। ऐसा लगता है कि चाकू के वार से उसका हार्ट पंक्चर हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मोहल्ले वालों ने दबोच लिया था। मौके पर मिर्ची फैली हुई थी और खून से सना चाकू मिला है।
बेटी से कहासुनी में हत्यारोपी सनक गया था और उसने आवेश में बेटी को चाकू घोंपकर मार डाला, आरोपी विकलांग है और उसे गिरतार कर लिया गया है। हत्या के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बता रहा है। -किरण अहिरवार, सीएसपी लश्कर सर्किल