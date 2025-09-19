24 साल की बेटी पर नहीं आया पिता को रहम… मरने से पहले मां को किया आखिरी कॉल

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को बादाम सिंह सुबह से ही शराब के नशे में था। घर में रानी, बादाम सिंह और उसकी बहू निर्मला मौजूद थे। रानी की मां भगवती, बहन नीरू और भाई रवि काम पर गए थे। नशे की हालत में बादाम सिंह का रानी से विवाद हो गया। इसके बाद बादाम सिंह ने आपा खो दिया और रानी की आंखों में लाल मिर्च का झोंका मार दिया। निर्मला ने पुलिस को बताया कि ननद रानी की चीख सुनकर वह बाहर आई, तो देखा कि ससुर बादाम सिंह के सिर पर खून सवार था। रानी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकली, तो ससुर चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसकी आंखों के सामने दनादन दो चाकू रानी को घोंप दिए। निर्मला ने रानी को बचाने की कोशिश की, तो ससुर ने उसे भी चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी।