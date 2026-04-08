एमपी में इंजीनियर-इन-चीफ पर 50 हजार का जुर्माना, कड़े रुख से मची खलबली

Gwalior highcourt News- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कड़ा रुख अपनाया है। पूर्व आदेश का पालन न करने पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख इंजीनियर- इन-चीफ (ईएनसी) विनोद कुमार देवड़ा को फटकार लगाई है। उनपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश के पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए इंजीनियर इन चीफ को एक सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। राज्य की ओर से अधिवक्ता ने 24 अगस्त 2024 के आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी जिसे कोर्ट ने सशर्त स्वीकार किया।