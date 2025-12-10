11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

ग्वालियर

ग्वालियर मेले में वाहनों पर मिलेगी ज्यादा छूट, तैयार हो रहे शोरूम

gwalior mela: ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस मेले की खास बात यह भी है कि यहां वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर हर साल छूट मिलती है...। लेकिन इस बार ज्यादा फायदा मिलने वाला है...।

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Dec 10, 2025

Gwalior mela

Gwalior mela: ग्वालियर मेले की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। (फाइल फोटो-पत्रिका)

gwalior mela: वर्ष 2025-26 का ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी के बीच 61 दिन के लिए लगाया जाना है। इसके चलते इस बार मेले की तैयारियां काफी समय पूर्व ही प्रारंभ कर दी गई थीं। इस बार भी वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ हजारों लोग ले पाएंगे। खास बात यह है कि जीएसटी कम होने के साथ ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी छूट मिलने से लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है।

ग्वालियर मेले में दुकानों के साथ-साथ शोरूम भी बनना प्रारंभ हो गए हैं। अनारक्षित दुकानों के आवंटन के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल से मेले में दुकान लगाने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन दुकान आवंटन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मेले में दुकान लगाने के इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर सेक्टरवार रिक्त दुकानों में से सिलेक्ट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेले की 1960 अनारक्षित दुकानें जो पूर्व में आवंटित की गई थीं, उनमें से 977 दुकानों का आधिपत्य दुकानदारों को दे दिया गया है। शेष दुकानदारों से भी अपनी दुकानों का बीमा एवं अग्निशमन यंत्र के क्रय अथवा रिफिल की रसीद पोर्टल पर अपलोड कर आधिपत्य लेने का आग्रह किया गया है। 10 दिसम्बर के बाद 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड एवं जुर्माना वसूल किया जाएगा।


मेले में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वे अपनी दुकानों की सजावट का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। 25 दिसंबर से दुकान संचालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेले में कई दुकानों के साथ ही झूला सेक्टर में झूले लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही मेले में अन्य व्यवस्थाएं भी विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई जा रही हैं।

सैलानियों के लिए बनाए स्वागतम द्वार…

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने यहां घूमने आने वाले सैलानियों के लिए पहली बार ’स्वागतम द्वार’ तैयार किए हैं। जिसमें सैलानियों के लिए ’स्वागतम’ लिखा गया है। जो देखने में भी आकर्षक लग रहे हैं। इसी के साथ मुख्य द्वार के दोनों ओर दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है। आकर्षक लग रहे हैं। इसी के साथ मुख्य द्वार के दोनों ओर दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है।

Updated on:

11 Dec 2025 07:45 pm

Published on:

10 Dec 2025 02:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर मेले में वाहनों पर मिलेगी ज्यादा छूट, तैयार हो रहे शोरूम

