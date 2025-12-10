ग्वालियर मेले में वाहनों पर मिलेगी ज्यादा छूट, तैयार हो रहे शोरूम

मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेले की 1960 अनारक्षित दुकानें जो पूर्व में आवंटित की गई थीं, उनमें से 977 दुकानों का आधिपत्य दुकानदारों को दे दिया गया है। शेष दुकानदारों से भी अपनी दुकानों का बीमा एवं अग्निशमन यंत्र के क्रय अथवा रिफिल की रसीद पोर्टल पर अपलोड कर आधिपत्य लेने का आग्रह किया गया है। 10 दिसम्बर के बाद 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड एवं जुर्माना वसूल किया जाएगा।