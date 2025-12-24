ग्वालियर में हिंदू परंपरा से नए साल का स्वागत, लक्ष्मी जी की 5100 फुट की चुनरी शोभा यात्रा निकलेगी

ग्वालियर. ग्वालियर में अग्रवाल समाज की ओर से 1 जनवरी को आयोजित की जाने वाली लक्ष्मी जी की 5100 फुट लंबी चुनरी शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यह आयोजन आठ वर्ष पहले, 2019 में शुरू किया गया था ताकि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और नई पीढ़ी को अपनी हिंदू परंपराओं से जोडऩे का प्रयास किया जा सके। समाज के लोग इस दिन सुबह-सुबह मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे और फिर पूरे शहर में चुनरी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन ने बुधवार को हुई बैठक में कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखें और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ें। इस वर्ष भी शहरवासी मां लक्ष्मी की 5100 फुट लंबी चुनरी को हाथों में लेकर यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा में दिल्ली की गायिका कुमारी प्रिंसी गोयल द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे और यात्रा में झांकी और प्रसिद्ध बैंड भी शामिल होंगे। यात्रा का स्वागत शहर भर में किया जाएगा। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की कई प्रमुख महिलाएं जैसे नीलम शाह, ज्योति अग्रवाल, साधना गोयल सहित अन्य महिलाएं भी पूजन में शामिल होंगी।