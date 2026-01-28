28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, पांच क्लीनिक किए सील

स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहीम छेड़ रखी है। इसी के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम निरीक्षण के दौरान पांच क्लीनिक पर कार्रवाई की है। इस टीम को एक स्थान पर तो 12 [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Neeraj Chaturvedi

Jan 28, 2026

स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहीम छेड़ रखी है। इसी के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम निरीक्षण के दौरान पांच क्लीनिक पर कार्रवाई की है। इस टीम को एक स्थान पर तो 12 वी पास युवक इलाल करते मिला। इससे पहले भी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पांच क्लीनिक को सील किया था। उक्त पांचों क्लीनिक संचालकों ने सीएमएचओ कार्यालय में नियमानुसार पंजीयन नहीं कराया है। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉ. उमेश मौर्य, शाखा प्रभारी पुरेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे।

इन क्लीनिकों को किया सील

1- गिर्राज शर्मा, (तिवारी क्लिनिक)स्थान मोतीझील जो बीएचएमएस हैं ये एलोपैथिक में नियम विरुद्ध इलाज किया जा रहा था ।
2- विनोद गोस्वामी, ( शर्मा क्लीनिक) स्थान मोतीझील ये जीएनएम हैं एलोपैथिक में इलाज कर रहे थे ।
3-गीता सिकरवार (गीता सिकरवार क्लीनिक) स्थान पुरानी छावनी , ये एएनएम है एलोपैथिक में ईलाज करती मिलीं ।
4- प्रदीप राय ( बंगाली क्लीनिक) स्थान रायरू ये 12वी पास है ये एलोपैथिक में ईलाज करते मिले ।
5 -राजेंद्र सिंह राजपूत ( नेहा स्वास्थ्य सदन क्लीनिक) स्थान रायरू, ये बीएएमएस है एलोपैथिक में ईलाज करते मिले ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 05:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, पांच क्लीनिक किए सील

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह

क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह
ग्वालियर

तेलंगाना से आए दल ने ग्वालियर में सिखाया कचरा प्रबंधन का विज्ञान

‘सस्टेनेबिलिटी ऑन व्हील्स’ से मौके पर हुआ कचरे का लाइव प्रोसेसिंग डेमो
समाचार

रिसेप्शन में मेहमान बनकर घुसा चोर, दूल्हे की मां का बैग लेकर फरार

ग्वालियर। विवाह के रिसेप्शन समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर ने दूल्हे की मां का बैग चोरी कर लिया। बैग में गहने, नकदी और व्यवहार की राशि रखी थी। चोरी का पता चलते ही समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। घराती और मेहमानों ने चोर की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।
समाचार

आपसी सहमति से ‘तलाक’ में पत्नी लेगी 35 लाख रुपए, संपत्ति में नहीं होगा हक

Divorce
ग्वालियर

100 साल का रिकॉर्ड टूटा, एमपी के ’29 जिलों’ में भयानक ‘बारिश-ओलावृष्टि’ अलर्ट

MP Weather Update:
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.