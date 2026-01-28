स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, पांच क्लीनिक किए सील

स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहीम छेड़ रखी है। इसी के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम निरीक्षण के दौरान पांच क्लीनिक पर कार्रवाई की है। इस टीम को एक स्थान पर तो 12 वी पास युवक इलाल करते मिला। इससे पहले भी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पांच क्लीनिक को सील किया था। उक्त पांचों क्लीनिक संचालकों ने सीएमएचओ कार्यालय में नियमानुसार पंजीयन नहीं कराया है। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉ. उमेश मौर्य, शाखा प्रभारी पुरेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे।