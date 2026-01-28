स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, पांच क्लीनिक किए सील

स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहीम छेड़ रखी है। इसी के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम निरीक्षण के दौरान पांच क्लीनिक पर कार्रवाई की है। इस टीम को एक स्थान पर तो 12 वी पास युवक इलाल करते मिला। इससे पहले भी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पांच क्लीनिक को सील किया था। उक्त पांचों क्लीनिक संचालकों ने सीएमएचओ कार्यालय में नियमानुसार पंजीयन नहीं कराया है। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉ. उमेश मौर्य, शाखा प्रभारी पुरेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे।
1- गिर्राज शर्मा, (तिवारी क्लिनिक)स्थान मोतीझील जो बीएचएमएस हैं ये एलोपैथिक में नियम विरुद्ध इलाज किया जा रहा था ।
2- विनोद गोस्वामी, ( शर्मा क्लीनिक) स्थान मोतीझील ये जीएनएम हैं एलोपैथिक में इलाज कर रहे थे ।
3-गीता सिकरवार (गीता सिकरवार क्लीनिक) स्थान पुरानी छावनी , ये एएनएम है एलोपैथिक में ईलाज करती मिलीं ।
4- प्रदीप राय ( बंगाली क्लीनिक) स्थान रायरू ये 12वी पास है ये एलोपैथिक में ईलाज करते मिले ।
5 -राजेंद्र सिंह राजपूत ( नेहा स्वास्थ्य सदन क्लीनिक) स्थान रायरू, ये बीएएमएस है एलोपैथिक में ईलाज करते मिले ।
