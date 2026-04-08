हाईकोर्ट की लैंड माफिया पर टिप्पणी, कहा- यह केवल कानून नहीं, हमारे अस्तित्व का प्रश्न, प्रशासन को बताया विफल

प्राकृतिक धरोहर और पहचान रही पहाड़ियों पर लैंड माफिया के अवैध कब्जों और मुरम के बेखौफ उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इन पहाड़ियों को समय रहते नहीं बचाया गया, तो इनका पूरी तरह समाप्त होना तय है, जिसका गंभीर पर्यावरणीय खामियाजा शहर की आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।