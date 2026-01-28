क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह

ग्वालियर. हाईकोर्ट की एकल पीठ में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से विधायक मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में गवाही पुरी हो गई। कोर्ट ने गवाही समाप्त करते हुए 17 फरवरी को अंतिम बहस की तारीख लगाई है। सुबह 10:30 बजे से अंतिम बहस शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को दो गवाह न्यायालय में उपस्थित हुए। सबसे पहले मंजू आदिवासी के बयान दर्ज किए। इसके बाद राम ङ्क्षसह जाटव की गवाही शुरू हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गवाह से सवाल किया तो वह बेहोश हो गया। उसी स्थिति में गवाही रोककर उसे समाप्त कर दिया गया।

दरअसल पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को चुनौती दी है। उनकी ओर से तर्क दिया है कि मल्होत्रा ने अपराध की जानकारी छिपाई है। शपथ पत्र में अपराधों की जानकारी नहीं दी। इसके चलते उनका निर्वाचन शून्य किया जाए। इस याचिका में याचिकाकर्ता व मल्होत्रा की ओर से गवाह पेश किए गए। वादी व प्रतिवादी की भी गवाही दर्ज की गई। चुनाव याचिका में गवाही पूरी हो चुकी है। अंतिम दो गवाह भी पूरे हो गए। राम ङ्क्षसह जाटव के बेहोश होने की स्थिति में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने उक्त गवाह को छोडऩे की अनुमति मांगी। न्यायालय ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गवाह को आगे की जिरह से मुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी। हालांकि, गवाह के बयान पत्रक पर उनके हस्ताक्षर दर्ज करा लिए गए।कोर्ट के समक्ष यह भी स्पष्ट किया गया कि अन्य प्रतिवादी पहले ही अपने साक्ष्य बंद कर चुके हैं और अन्य प्रतिवादी की ओर से भी कोई अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं किया जाना है। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों के साक्ष्य औपचारिक रूप से बंद करने का आदेश पारित किया।