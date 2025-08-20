गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त : निगम और सरकार को फटकार, कहा कि सुस्ती का खामियाजा जनता क्यों भुगते

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शहर में कचरे की समस्या को लेकर नगर निगम और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम की सुस्ती और लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। अधिकारी समय पर कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अदालत ने निगम को सख्त चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं या फर्जी रीडिंग दिखाकर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। केवल योजनाएं बनाने और कागजों पर काम दिखाने से हालात नहीं सुधरेंगे। जरूरी है कि अधिकारी तेज़ी से काम करें और टालमटोल की प्रवृत्ति बंद करें। जनता रोज गंदगी और प्रदूषण झेल रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग कागजी कार्यवाही में उलझे हुए हैं।