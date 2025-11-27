लौकी-तोरई, तरबूज, आलू की ग्रोथ कर रहा ‘ऑक्सीटोसिन’ ! कलेक्टर को नोटिस जारी

अवमानना याचिका बीपी सिंह राजावत की ओर से दाखिल की गई। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने अदालत के सामने साफ कहा लौकी, तोरई, तरबूज, आलू समेत कई सब्जियों को बड़ा करने में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग बदस्तूर जारी, पोल्ट्री में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए यही प्रतिबंधित इंजेक्शन लगाया जा रहा, कई इलाकों में यह इंजेक्शन किराने की दुकानों तक पर बिना रोक-टोक बिक रहा, किसान आलू की फसल पर इसका सीधा छिड़काव कर रहे हैं, यह सब तब हो रहा है जब 6 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।