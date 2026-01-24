कचरे पर हाईकोर्ट सख्त: सिर्फ सरकारी पैसे से नहीं चलेगा काम, ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ सोच अपनाने को कहा

कोर्ट ने यह आदेश सरताज सिंह तोमर द्वारा दायर जनहित याचिका में दिए हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि केदारपुर पर कचरे का ढेर लगा है। शहर में गंदगी है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया गया। अमीकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम के पास वर्तमान में करीब 240 ई-टिपर वाहन हैं, जो 66 वार्डों में से सिर्फ 36 वार्डों में ही कचरा संग्रहण कर पा रहे हैं। जबकि पूरे शहर को कवर करने के लिए लगभग 600 वाहनों की आवश्यकता है। मौजूदा वाहन प्रतिदिन तीन से चार राउंड लगा रहे हैं, इसके बावजूद कई इलाकों में नियमित कचरा उठान नहीं हो पा रहा। अमीकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि नगर निगम को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहकर सीएसआर फंड, सामाजिक संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी से एक मजबूत फंड तैयार करना चाहिए। कोर्ट को बताया गया कि औद्योगिक विभाग के माध्यम से कॉर्पोरेट कंपनियों से लिखित अनुरोध कर सीएसआर राशि नगर निगम के स्वच्छता फंड में जमा कराई जा सकती है।