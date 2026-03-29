1400 KM दूर पत्नी का शव लाकर फंस गया पति! पुलिस ने रोका अंतिम संस्कार

जानकारी के अनुसार, मोहना सहसारी निवासी 40 वर्षीय सीमा बाथम की शादी वर्ष 2006 में सुपावली निवासी मेघसिंह बाथम से हुई थी। मेघसिंह कर्नाटक के यादगिरी जिला के रामसुंदर गांव में पानी पुरी का ठेला लगाकर रहता है। बताया गया है कि 25 मार्च को सीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष को इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन आरोप है कि न तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और न ही कोई वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई।