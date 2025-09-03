कठोर रुख नहीं अपनाया तो लोग तथ्य छिपाकर अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते रहेंगे: कोर्ट

संजय यादव ने 29 नवम्बर 2024 को कलेक्टर ग्वालियर एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उक्त आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर पारित किए गए और इन्हें रद्द कर उसे संपत्ति का कब्जा लौटाया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ता ने इसी आदेश को लेकर पहले ही ऋण वसूली अधिकरण ( डीआरटी) जबलपुर में अपील दायर की थी। 8 जनवरी 2024 को अंतरिम आदेश देते हुए यादव को चार किस्तों में 7 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया था, किंतु उन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी। इतना ही नहीं, 30 जुलाई 2024 को तहसीलदार ग्वालियर ने संबंधित संपत्ति का कब्जा भी ले लिया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते समय डीआरटी की कार्यवाही और आदेशों का जिक्र ही नहीं किया। कोर्ट ने माना कि यह गंभीर तथ्य छिपाने का मामला है और याचिकाकर्ता ने जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की।