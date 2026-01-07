ये 7 लक्षण दिखें तो सावधान…! ठंड में आपको आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक

Health News: कड़कड़ाती सर्दी सेहत पर असर डाल रही है। इससे अस्पतालों में सर्दी, जुकाम के मरीज बढ़ने के साथ ही हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। जेएएच में ऐसे मरीजों की संख्या करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है। चिकित्सकों के अनुसार इनमें ज्यादातर मरीज वह है जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन उसकी दवा नियमित नहीं खा रहे हैं।