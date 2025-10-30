बंद हो जाएगी LPG गैस सिलेंडर सब्सिडी ! अगर नहीं किया ये 1 काम

फोटो सोर्स: पत्रिका
LPG gas cylinder subsidy: गैस वितरण कंपनियां अपने ग्राहकों का ई-केवाइसी कर रही हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही पहचान प्रदान करने के लिए उठाया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हालांकि ऐसा 31 मार्च 2026 के बाद किया जाएगा, इससे पूर्व ग्राहकों को अपने कनेक्शन पर बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
तेल वितरण कंपनियां इसके लिए उपभोक्ताओं को आगाह करने के साथ-साथ मैसेज भी कर रही हैं। ग्वालियर में तीनों पेट्रोलियम कंपनियों के करीब 5.73 लाख ग्राहक हैं, लेकिन अभी तक 60 फीसदी ग्राहकों ने भी केवाइसी नहीं कराई है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित ग्राहक के एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली 57 रुपए की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी।
गैस कंपनियों की ओर से केवाइसी कराने का मुख्य मकसद यह है कि सही उपभोक्ताओं की पहचान हो सके। कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जो अपने पते को छोड़ कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। अफसरों का कहना है कि एक ही नाम से दो या उससे ज्यादा सिलेंडर होने की वजह से यह नियम लागू किया गया है। कनेक्शन के सत्यापन के बाद अगर किसी के नाम पर दो हुए तो दूसरा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की यह प्रक्रिया सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिनके पास किसी भी एक तेल कंपनी से रजिस्टर्ड गैस सिलेंडर है। यह प्रमाणीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जहां उपभोक्ताओं को अपनी पहचान का सत्यापन करना होगा।
इसमें ग्राहकों के फिंगर प्रिंट स्कैनर और फेस आइडी से ई-केवाइसी किया जा रहा है। ई-केवाइसी के लिए आधार कार्ड और गैस का उपभोक्ता नंबर चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के नाम से कनेक्शन है, उनका होना आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग एजेंसी नहीं जाना चाहते वे ऑनलाइन भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उन्हें मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होंगे।
ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला ने बताया, एलपीजी के हर ग्राहक को ई-केवाइसी करना जरूरी है और इसे 31 मार्च 20२6 तक आवश्यक रूप से करा लें, अन्यथा सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही केवाइसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को बुकिंग करने में भी परेशानी आने लगी है, जिसे फिलहाल वितरक अपने स्तर पर दूर कर रहे हैं।
