बंद हो जाएगी LPG गैस सिलेंडर सब्सिडी ! अगर नहीं किया ये 1 काम

गैस कंपनियों की ओर से केवाइसी कराने का मुख्य मकसद यह है कि सही उपभोक्ताओं की पहचान हो सके। कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जो अपने पते को छोड़ कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। अफसरों का कहना है कि एक ही नाम से दो या उससे ज्यादा सिलेंडर होने की वजह से यह नियम लागू किया गया है। कनेक्शन के सत्यापन के बाद अगर किसी के नाम पर दो हुए तो दूसरा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा।