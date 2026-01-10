विवि में अवैध निर्माण, गेट पर जड़ा ताला,निगम अमला बंधक, मदाखलत ने हथौड़े से तुड़वाया गेट

जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नगर निगम की खुली चेतावनी और काम बंद कराने की कार्रवाई को खुलेआम चुनौती देते हुए परिसर में दोबारा बिना अनुमति निर्माण कार्य शुरू करा दिया। मामला तब विस्फोटक हो गया, जब निगम का अमला निर्माण सामग्री जब्त करने पहुंचा और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जब्ती वाहन को ही रोकते हुए गेट पर ताला जड़ दिया। हालात ऐसे बने कि निगम अमले को ही मौके पर बंधक बना लिया गया। स्थिति बिगड़ती देख मदाखलत टीम ने हथौड़ा चलाकर गेट का ताला तुड़वाया, तब जाकर निगम की कार्रवाई पूरी हो सकी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव भी मौके पर पहुंचे। विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासन और निगम के बीच टकराव की स्थिति से अफरा-तफरी मच गई। कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी अनिल श्रीवास्तव, मदाखलत अधिकारी सतेन्द्र भदौरिया सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।