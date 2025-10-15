सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बिल्डर ने तान दी बहुमंजिला इमारत, 17 अक्टूबर को सुनवाई

MP News:ग्वालियर शहर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिटी सेंटर स्थित डोंगरपुर का है, जहां नियोटेरिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारत बनाने और रास्ता निकालने का आरोप है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया है। इसके बावजूद, बिल्डर आरडी गुप्ता ने निर्माण कार्य जारी रखा है।