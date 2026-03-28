मालनपुर में रेलवे ब्रेक शू से लेकर ऑटो पार्ट्स, दवा तक का काम ठप, फैक्ट्रियों में पसरा सन्नाटा

ग्वालियर. अमेरिका, इजरायल- ईरान युद्ध का सीधा असर अब ग्वालियर-चंबल संभाग के औद्योगिक गलियारे पर दिखने लगा है। मालनपुर, बानमोर और शंकरपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया की धड़कन कहे जाने वाले कारखानों में मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। मालनपुर में बीते 20 दिनों (6 मार्च) से कमर्शियल सिलेंडरों की एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, जिससे कई यूनिट्स में ताले लटकने की नौबत आ गई है। मालनपुर की जो इकाइयां पूरे देश के लिए रेलवे के ब्रेक शू बनाती है, वहां अब सन्नाटा पसरने वाला है। उद्यमी आशीष वैश्य के मुताबिक, गैस कङ्क्षटग और फैब्रिकेशन का काम पूरी तरह ठप है। महीने में 50 सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन स्टॉक शून्य है। अब रेलवे को पत्र लिखकर हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका असर आने वाले दिनों में देश की रेल सेवाओं के रखरखाव पर भी पड़ सकता है।