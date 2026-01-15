15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बिना सफर कराए रेलवे कमा रहा लाखों, यात्रियों को लग रहा लंबा चूना

Indian Railways: यात्रा से पहले ही जेब हल्की होना अब आम बात हो गई है। सर्दियों की भीड़, वेटिंग टिकट और मजबूरी में हुई कैंसिलेशन ने रेलवे को फायदा पहुंचाया, जबकि बिना ट्रेन चढ़े यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ा।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 15, 2026

Indian Railways earns lakhs from Cancelled Tickets Waiting List mp news

Indian Railways earns lakhs from Cancelled Tickets-Waiting List (फोटो- Patrika.com)

MP News: भारतीय रेलवे (Indian Railways) का एक नया अजब गजब चेहरा सामने आया है। जहां यात्रियों को ट्रेन में बैठाए बिना ही रेलवे ने ग्वालियर से ही दिसंबर महीने में पांच लाख 19740 रुपए की कमाई कर ली। यह कमाई किसी अतिरिक्त सुविधा से नहीं, बल्कि कैंसिल टिकटों पर काटे गए चार्ज से हुई है। सर्दी के दिनों में बच्चों की छुट्टी के चलते हर कोई बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाकर जाता है। इससे ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है।

कैंसिल और वेटिंग टिकट से कमा रहा रेलवे

हर यात्री अपने हिसाब से स्लीपर और एसी कोच से अपना टिकट ले रहा है, लेकिन रेलवे क्षमता से अधिक वेटिंग टिकट बांट देता है। जिसके चलते इनका कंफर्म होना मुश्किल ही नहीं नामुक्रिन भी होता है। ऐसे में काफी संख्या में यात्री अपना टिकट यात्रा करने से पहले ही कैंसिल करा देता है। लेकिन इन कैंसिल टिकट (Cancelled Tickets) के बावजूद भी रेलवे को काफी लाभ हो रहा है। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नियमानुसार यात्री टिकट को कैंसिल करा सकता है। उसी के आधार पर कुछ रिफंड रेलवे काटता है।

इन परिस्थिति में कटता है पैसा

ग्वालियर स्टेशन से हर दिन हजारों यात्री अपने गंतव्य के लिए रिजर्वेशन कराते हैं। ट्रेन लेट होना, वेटिंग क्लीयर न होना या अचानक यात्रा रद्द होना यात्रियों की मजबूरी बन जाती है। ऐसे में यात्री टिकट कैंसिल कराते है, लेकिन रेलवे हर कैंसिल टिकट पर तय शुल्क काट लेता है। इसमें चाहे यात्री ने सफर किया हो या नहीं, पैसा कटना तय है। इससे रेलवे की जेब भर जाती है।

ऐसे समझें कैसे कटता है पैसा

अगर आपका वेटिंग टिकट (Waiting List) है तो ट्रेन के आधे घंटे पहले तक स्लीपर क्लास के यात्री अगर टिकट कैंसिल कराने जाते है तो प्रति यात्री उन्हें 60 रुपए और एसी टिकट धारियों को प्रति यात्री 65 रुपए काटकर बाकी के पैसे वापस दिए जाते हैं। वहीं कन्फर्म वाले यात्री अगर ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर में 120, थर्ड एसी में 195, सेकंड एसी में 210 और फस्ट एसी में 240 रुपए कटते हैं, लेकिन हर हाल में मुनाफा तो रेलवे का ही होता है, लेकिन नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ता है। (MP News)

ऐसे समझे दिसंबर

  • यात्री- 28676
  • फॉर्म- 20430
  • कैंसिल यात्री- 3897
  • कैंसिल यात्री का पैसा-519740

ये भी पढ़ें

MP में एक और कफ सिरप पर ‘Ban’, 24 मौतों के बाद भी बिक रहा था जहर
भोपाल
tridus remedies almont kid syrup banned Chhindwara Toxic Cough Syrup Case MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 12:23 am

Published on:

15 Jan 2026 12:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बिना सफर कराए रेलवे कमा रहा लाखों, यात्रियों को लग रहा लंबा चूना

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के इस शहर में 18 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

Gwalior Master Plan-2035 18 Roads widening work mp news
ग्वालियर

MP के कथावाचक की 25 लाख की धोखाधड़ी! लग्जरी कार के सौदे से जुड़ा है मामला

kathavachak fraud case bhagwat katha scam gau rakshak luxury car controversy gwalior mp news
ग्वालियर

एमपी में रिश्वत के 5 लाख रुपये फरियादी को लौटाएं जाएं, कोर्ट ने दिया आदेश

gwalior
ग्वालियर

तुड़ाई तय…एलिवेटेड रोड बनाने के लिए तोड़े जाएंगे ‘268 मकान-दुकान’

demolished
ग्वालियर

एमपी को मिली एक नई तहसील, मध्यप्रदेश शासन ने की आधिकारिक घोषणा

mp map
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.