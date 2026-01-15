बिना सफर कराए रेलवे कमा रहा लाखों, यात्रियों को लग रहा लंबा चूना

अगर आपका वेटिंग टिकट (Waiting List) है तो ट्रेन के आधे घंटे पहले तक स्लीपर क्लास के यात्री अगर टिकट कैंसिल कराने जाते है तो प्रति यात्री उन्हें 60 रुपए और एसी टिकट धारियों को प्रति यात्री 65 रुपए काटकर बाकी के पैसे वापस दिए जाते हैं। वहीं कन्फर्म वाले यात्री अगर ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर में 120, थर्ड एसी में 195, सेकंड एसी में 210 और फस्ट एसी में 240 रुपए कटते हैं, लेकिन हर हाल में मुनाफा तो रेलवे का ही होता है, लेकिन नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ता है। (MP News)