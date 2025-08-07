जेयू: अफसरों ने चहेतों को दे दिए आवास, पात्रता वाले आठ साल से लगा रहे चक्कर

विवि में 15 आवास खाली फिर भी नहीं किए जा रहे आवंटित
ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवास बनाए गए हैं, लेकिन आवास आवंटित करने में कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पात्रता रखने वाले कर्मचारी आवास लेने के लिए विवि के अधिकारियों के और भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि विवि में करीब 15 आवास खाली हैं। अफसरों द्वारा अपने करीबी कर्मचारियों को ही आवास दिए जा रहे हैं और अन्य कर्मचारियों को तमाम प्रकार की अड़चनें बताकर टरकाया जा रहा है। इससे कई कर्मचारी शहर में किराए के मकान में रह रहे हैं, तो कोई डबरा से अपडाउन कर रहा है।
अफसरों पर लाखों खर्च, कर्मचारियों पर ध्यान नहीं
जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलगुरु- कुलसचिव, प्रोफेसर्स व वार्डन हाउस में सफाई पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन विवि के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थिति यह है कि इनके आवासों में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कई आवास वर्षों से खाली पड़े हुए हैं, जिनकी ओर विवि का ध्यान नहीं है।
2018 में हुआ था नए आवासों का आवंटन
जीवाजी विवि के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बताया कि विवि में पदस्थ कर्मचारियों को 2018 में नए आवासों का आवंटन किया गया था। उस दौरान विवि के जिम्मेदार अफसरों ने मनमानी करते हुए अपने चहेते लोगों को आवास दिला दिए, लेकिन अन्य कर्मचारियों को आवास नहीं दिलाया गया है। कुलगुरु व कुलसचिव को कई बार कर्मचारियों द्वारा आवास दिलाए जाने के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। जबकि अभी हाल ही में दो लोगों को आवास दिए गए हैं।
लगातार आवेदन दिए, पर सुनवाई नहीं
आवासों के आवंटन में अफसरों द्वारा मनमानी करते हुए अपने चहेतों को आवास दे दिए गए हैं। वर्ष 2017-18 से लगातार आवेदन दे रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
श्याम सुंदर शर्मा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी
विवि में खाली पड़े आवासों की जानकारी कुलगुरु- कुलसचिव के संज्ञान में है। जल्द ही जिन कर्मचारियों को आवास नहीं मिले हैं उन्हें नियम अनुसार आवास दिए जाएंगे।
डॉ विमलेंद्र सिंह राठौर, जनसंपर्क अधिकारी जेयू
आवासों की स्थिति
कुलपति 01
कुलसचिव 01
प्रोफेसर 04
रीडर्स 08
ई-टाईप 04
एफ-टाईप 08
एल-टाईप 08
एचआईजी 06
वार्डन हाउस 03
तृतीय श्रेणी 58
चतुर्थ श्रेणी 70
कुल आवास 171