रील पर रंगबाजी के खेल का चस्का बना रहा अपराधी

ज्यादातर लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया पर रील बनाकर आसानी से प्रसिद्धि और पैसा कमाया जा सकता है। इस ललक में ऊल जुलूल वीडियो और फोटो पोस्ट करते हैं। पेशेवर अपराधी तो प्लानिंग से इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं। जबकि नाबालिग और समझदार भी सामान्य होते हुए भी सोशल मीडिया पर खुद को रंगबाज के तौर पर दिखाने के लिए हथियारों के साथ अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। यह नही समझते कि उनकी हरकत अपराध की श्रेणी में आएगी। यह चलन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि साइबर पुलिस शिक्षण संस्थाओं में जाकर बताती है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो इसमें लापरवाही एकाउंट होल्डर को नुकसान और गलत कदम जेल भी सकता है। लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है उससे जाहिर है कि लोगों को सोशल मीडिया के बारे में जागरुकता की बेहद जरुरत है।