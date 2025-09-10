Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया, माथा टेककर निभाई 300 साल पुरानी राजकीय परंपरा

Baba Mansoor Shah Aulia Urs : सिंधिया परिवार के आराध्य और मार्गदशक बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने शाही परंपरा के तहत बाबा के दर पर मत्था टेककर उनका आशीर्वाद लिया।

ग्वालियर

Faiz Mubarak

Sep 10, 2025

Baba Mansoor Shah Aulia Urs
मंसूर शाह औलिया उर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया (Photo Source- Jyotiraditya Scindia X Handle)

Baba Mansoor Shah Aulia Urs : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनो राजपरिवार के महाराज होने का दायित्व निभाने मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल प्रवास पर हैं। इस दौरान वे अपने राजपरिवार की शाही परंपरा के तहत महाराजबाड़ा गोरखी स्थित देवघर पहुंचे। सिंधिया परिवार के आराध्य और मार्गदशक बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में शामिल हुए। उन्होंने शाही परंपरा के तहत बाबा मंसूर औलिया के दर पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया।

बता दें कि, सिंधिया राज घराने की पंरपरा के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजबाड़ा के गोरखी परिसर स्थित देवघर पहुंचे। वहां उन्होंने परंपरागत अंदाज में धोती पहनकर बाबा मंसूर शाह औलिया की इबादत की। यहां फूलों का गुम्बद सजाया गया। इस दौरान सिंधिया वहीं बैठकर इंतजार करते रहे, जब तक उस गुम्बद से एक फूल नीचे नहीं गिर गया। इस बीच परंपरागत अंदाज में वाद्य यंत्रों की धुन के साथ भजन होते रहे। जैसे ही फूल गिरा, वैसे ही उन्होंने उसे भक्ति भाव से उठाते हुए मत्था टेका। इसके बाद साथ मौजूद सिंधिया राजशाही परिवार के सरदारों के साथ साथ उनके परिजन ने उन्हें बधाई दी।

ये भी पढ़ें

आरक्षक आरती को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, शिप्रा नदी से 3 दिन बाद मिला था शव
उज्जैन
Constable Aarti Pal

इबादत के पीछे ये है वजह

मंसूर शाह औलिया उर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया (Photo Source- Jyotiraditya Scindia X Handle)

सिंधिया परिवार सूफी औलिया की इस इबादत की परंपरा करीब 300 साल से निभाता आ रहा है। इसके पीछे कहानी बहुत रोचक है। बताया जाता है कि, मंसूर शाह ने ही सिंधिया परिवार को राजवंश में परिवर्तित होने का आशीर्वाद दिया था, साथ में आधी रोटी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि, सिंधिया परिवार ने ये रोटी आज भी अपने पास सुरक्षित रख रखी है। सिंधिया राजशाही के संस्थापक महान मराठा सेना नायक महाद जी के गुरु औलिया मंसूर शाह सोहरावर्दी थे। मंसूर शाह का मूल स्थान महाराष्ट्र के बीड जिले में है और सिंधिया परिवार भी मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव से ताल्लुक रखता है।

साल में 3 बार परंपरागत पूजा

मंसूर शाह औलिया उर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया (Photo Source- Jyotiraditya Scindia X Handle)

सिंधिया परिवार की ओर से ग्वालियर के महाराजबाड़ा पर देवघर नाम से मंदिर बनवाया गया था। इसके गर्भगृह में सिंधिया परिवार के कुलदेवता ज्योतिबा नाथ महाराज के अलावा सभी हिन्दू देवी और देवताओं की प्रतिमाओं का विग्रह है। इसी में बाबा मंसूर शाह के अवशेष भी सुरक्षित हैं। इनकी नियमित पूजा की जाती है। गौरतलब है कि, राजवंश की परंपरा के तहत साल में कम से कम 3 बार राज परिवार का मुखिया यहां तय राजशाही परिधान में परंपरागत पूजा करने आता है। खासकर के विजयादशमी, श्राद्ध पक्ष की द्वितीया और मंसूर शाह के उर्स पर, इसी परंपरा के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उर्स में शामिल हुए हैं।

ये भी पढ़ें

गणेश प्रतिमा पर पथराव केस में बड़ा खुलासा, जिसपर FIR हुई वो मौके पर था ही नहीं, पुलिस को मिले CCTV
भोपाल
Ganesh Idol Stone Pelting Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 01:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया, माथा टेककर निभाई 300 साल पुरानी राजकीय परंपरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.