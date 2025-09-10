गणेश प्रतिमा पर पथराव केस में बड़ा खुलासा, जिसपर FIR हुई वो मौके पर था ही नहीं, पुलिस को मिले CCTV

पुलिस तफ्तीश में एक और बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि, जिस अब्दुल हलीम पर समिति के अध्यक्ष चरण कुशवाह द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसपर अब्दुल हलीम ने एक महीने पहले वाहन में तोड़फोड़ करने का केस दर्ज कराया था। यानी मौजूदा फरियादी और आरोपी के बीच पहले से विवाद चल रहा है। मामला सामने आने के बाद समिति अध्यक्ष चरण कुशवाह मंगलवार देर रात तक इस मामले में बयान दर्ज कराने थाने नहीं पहुंचे। अब पुलिस जांच के आधार पर तो बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि, आखिर जिन लोगों को नाम सहित गणेश प्रतिमा पर पथराव का आरोपी बताया गया है, जब वो घटना स्थल पर नहीं थे तो आखिर भगवान गणेश की प्रतिमा खंडित किसने की?