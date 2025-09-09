बजट आवंटन को लेकर भाजपा में दो फाड़, ऐसा क्या हुआ जो जनपद उपाध्यक्ष समेत 13 सदस्य इस्तीफा देने निकले

इसी को अनबन को लेकर मंगलवार को जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मोहर सिंह पड़रिया और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव समेत चौदह जनपद सदस्य मीडिया से रूबरू हुए और आरोप लगाया की पूर्व में जनपद अध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों की सहमति से साल 2023 और 24 के बजट को लेकर आवंटित हो गया था, जिसपर सहमति भी बन गई थी, लेकिन उक्त बजट और मौजूदा वर्ष के बजट को फिर से आवंटित करने को लेकर दो बार बैठक बुलाई गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकाला गया। इसी को लेकर कलेक्टर के समक्ष शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सभी 13 सदस्यों का कहना है कि उनके कामों को भी प्राथमिकता दी जाए, वहां काम करने से अच्छा इस्तीफा दे दिया जाए। इसी के साथ सभी कलेक्टर को इस्तीफा सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं।