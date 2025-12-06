एमपी में पुलिसवाले ने घर में घुसकर दोस्त की पत्नी से की ज्यादती

देहात थाना इलाके में रहने वाले महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि दतिया में पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ आरक्षक मधुराम जाटव उसके पति का दोस्त है। दोस्त होने के कारण उसका घर पर आना जाना था। 4 दिसंबर की शाम को पति काम से बाजार गए थे तभी आरक्षक मधुराम घर पर आया क्योंकि वो घर आता जाता रहता था इसलिए उसने आरक्षक को घर के अंदर बैठने के लिए कह दिया। आरक्षक मधुराम ने महिला के घर में अकेले होने का फायदा उठाया और उसे जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले गया और रेप किया।