ग्वालियर

एमपी में पुलिसवाले ने घर में घुसकर दोस्त की पत्नी से की ज्यादती

MP News: दोस्त की गैर मौजूदगी में घर पहुंचा आरक्षक, दोस्त की पत्नी को अकेला पाकर लूटी आबरू...।

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Dec 06, 2025

gwalior

police constable arrested for alleged rape of friends wife (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक पुलिस आरक्षक पर महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला आरक्षक के दोस्त की पत्नी है और आरोप है कि एक दिन जब वो घर पर अकेली थी तो आरक्षक घर आया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। शोर मचाने पर पति घर पहुंचा तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की बात कह रही है।

आरक्षक ने दोस्त की पत्नी से की ज्यादती

देहात थाना इलाके में रहने वाले महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि दतिया में पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ आरक्षक मधुराम जाटव उसके पति का दोस्त है। दोस्त होने के कारण उसका घर पर आना जाना था। 4 दिसंबर की शाम को पति काम से बाजार गए थे तभी आरक्षक मधुराम घर पर आया क्योंकि वो घर आता जाता रहता था इसलिए उसने आरक्षक को घर के अंदर बैठने के लिए कह दिया। आरक्षक मधुराम ने महिला के घर में अकेले होने का फायदा उठाया और उसे जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले गया और रेप किया।

पति को धक्का देकर भागा

पीड़िता के मुताबिक पति घर वापस लौटा तो उसकी चीख पुकार सुनकर कमरे की तरफ भागा। तभी आरोपी आरक्षक मधुराम जाटव पति को धक्का देकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पति तुरंत पत्नी को लेकर पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कुछ ही देर बाद आरोपी आरक्षक को हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

06 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में पुलिसवाले ने घर में घुसकर दोस्त की पत्नी से की ज्यादती

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

