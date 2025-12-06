एमपी में 7 साल की बेटी के सामने, पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक

घटना ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके की है जहां रहने वाली महिला पर दोपहर करीब 12 बजे पति ने हमला कर दिया। आरोपी पति धर्मेन्द्र ने पत्नी के साथ विवाद करते हुए कैंची से उसकी नाक काट दी और लहूलुहान हालत में उसे घर में ही छोड़कर भाग गया। दोनों की एक 7 साल की बेटी है जो घटना के वक्त घर पर ही थी। घटना के बाद महिला की जेठानी तुरंत घायल हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंची जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे महिला के परिजन ने पति व सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं।