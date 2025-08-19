अर्चना तिवारी की कॉल डिटेल आई सामने, कॉन्स्टेबल ने कराया था इंदौर से कटनी का टिकट

Katni Archana Tiwari: नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी की अर्चना तिवारी के लापता होने के तार अब ग्वालियर से जुड़ने लगे हैं। फोन कॉल्स की डिटेल से ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर से लंबी बातचीत का पता चला है। संपर्क का पता लगाने जबलपुर रेलवे की टीम दो दिन से तोमर से पूछताछ कर रही है। ज्ञात रहे कि 7 अगस्त को अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस के कोच बी 3 में बर्थ तीन पर कटनी जाने को सवार हुई थी। कटनी नहीं पहुंची और रास्ते में गायब हो गई।
सिपाही ने अर्चना(Archana Tiwari Missing) से पहचान होने और उसका ट्रेन टिकट बुक कराने से जुड़ी बातों का खुलासा किया है, लेकिन राम तोमर बता रहा है कि अर्चना ग्वालियर नहीं आई। ग्वालियर में ही पदस्थ एक हवलदार की बेटी से भी अर्चना की दोस्ती का पता चला है। अर्चना उसके पास आई थी। हालांकि तलाश में लगी टीम इनकार कर रही है। जबलपुर जीआरपी की टीम के घाटीगांव एसडीओपी शेखर दुबे की टीम भी तलाश में लगी है।
नर्मदा एक्सप्रेस में सफर के दौरान सात अगस्त को लापता हुए अर्चना तिवारी का 11 दिन बाद भी कोई भी सुराग नहीं मिला है। सर्च के लिए 12 सदस्यीय टीम लगी है। दो दिन के सर्च ऑपरेशन में जीआरपी पुलिस और वन विभाग की टीम ने 55 किलोमीटर पैदल दूरी तय करके भोपाल में सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम ने बुधनी से बरखेड़ा और मिसरोद से बरखेड़ा तक सर्च किया। इस बीच में पुलिस के हाथ कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
पुलिस इंदौर से लेकर कटनी तक रूट पर स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं इस दूरी के तय करने में आने वाले स्टेशनों के आस पास के एरिया में लोगों से पूछताछ भी जारी हैं। जांच टीम के अनुसार अर्चना तिवारी(Archana Tiwari Missing) का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है।
जीआरपी पुलिस के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल की टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। युवती की तलाश में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ सर्च टीम लोकल पुलिस और वन विभाग के साथ छानबीन कर रही है। दो दिनों के सर्च में बुधनी , मिड घाट , चोका, बरखेड़ा तक सर्च किया गया। दूसरे दिन की कार्रवाई में मिसरौद से लेकर बरखेड़ा तक ऑपरेशन चलाया गया। 48 घाटों के सर्च ऑपरेशन में अर्चना तिवारी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इस दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी 35 से 36 किलोमीटर की है। इसके साथ पांचों स्टेशन की बात करें तो कुल 55 किलोमीटर है।