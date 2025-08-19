अर्चना तिवारी की कॉल डिटेल आई सामने, कॉन्स्टेबल ने कराया था इंदौर से कटनी का टिकट

जीआरपी पुलिस के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल की टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। युवती की तलाश में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ सर्च टीम लोकल पुलिस और वन विभाग के साथ छानबीन कर रही है। दो दिनों के सर्च में बुधनी , मिड घाट , चोका, बरखेड़ा तक सर्च किया गया। दूसरे दिन की कार्रवाई में मिसरौद से लेकर बरखेड़ा तक ऑपरेशन चलाया गया। 48 घाटों के सर्च ऑपरेशन में अर्चना तिवारी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इस दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी 35 से 36 किलोमीटर की है। इसके साथ पांचों स्टेशन की बात करें तो कुल 55 किलोमीटर है।