खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26: संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

प्रतियोगिता में ग्वालियर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। वॉलीबॉल के बालिका वर्ग में ग्वालियर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बालक वर्ग में शिवपुरी विजेता रहा। बास्केटबॉल में ग्वालियर की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया। कबड्डी में ग्वालियर-ए टीम ने दमदार प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया, वहीं फुटबॉल में शिवपुरी की टीम अव्वल रही। खो-खो, रस्साकसी और पिट्टू जैसे खेलों में भी ग्वालियर, शिवपुरी और गुना के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला।