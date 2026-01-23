23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26: संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

प्रतियोगिताओं में ग्वालियर संभाग के भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं दतिया जिलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 23, 2026

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26

बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेती टीम

ग्वालियर. मप्र शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26 के अंतर्गत शुक्रवार को ग्वालियर संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताएं जिला खेल परिसर कम्पू, गजराराजा विद्यालय, एमएलबी महाविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय खेलगांव सहित शहर के विभिन्न खेल मैदानों में संपन्न हुईं। इन प्रतियोगिताओं में ग्वालियर संभाग के भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं दतिया जिलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो-खो, तैराकी, टेबल टेनिस, मल्लखम्ब, कुश्ती, जूडो, शतरंज, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पिट्टू, बास्केटबॉल, टेनिस, योगासन, रस्साकसी, कबड्डी, आर्चरी, फेंसिंग एवं थ्रोबॉल सहित अनेक खेलों में रोमांचक और कड़े मुकाबले देखने को मिले। खिलाड़ियों ने बेहतरीन तकनीक, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया।

प्रतियोगिता में ग्वालियर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। वॉलीबॉल के बालिका वर्ग में ग्वालियर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बालक वर्ग में शिवपुरी विजेता रहा। बास्केटबॉल में ग्वालियर की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया। कबड्डी में ग्वालियर-ए टीम ने दमदार प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया, वहीं फुटबॉल में शिवपुरी की टीम अव्वल रही। खो-खो, रस्साकसी और पिट्टू जैसे खेलों में भी ग्वालियर, शिवपुरी और गुना के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला।

व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आर्चरी में ग्वालियर की काव्य रैकवार एवं अर्चना भोसले ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि टेनिस में अर्नव दीक्षित विजेता रहे। बैडमिंटन, योगासन और अन्य स्पर्धाओं में भी कई खिलाड़ियों ने पदक जीते।

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 28 से 31 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल की बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं 24 जनवरी को जिला खेल परिसर कम्पू एवं एमएलबी कॉलेज, ग्वालियर में आयोजित की जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 10:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26: संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीति-निर्माता, शिक्षाविद, खेल प्रशासक और विशेषज्ञ देशभर से हुए शामिल

एलएनआईपीई छात्रों ने मल्लखंभ, योग, कबड्डी सहित खेलों का आकर्षक प्रदर्शन
ग्वालियर

जीतू पटवारी ने कहा-'हर कलेक्टर चोर, सीएस ने स्वीकारा', पीएम मोदी से की जांच की मांग

jitu patwari
ग्वालियर

आरटीओ ई-चालान के नाम पर 9 लाख ठगे, एपीके फाइल भेजकर 23 दिन तक किया इंतजार, खाता ‘मोटा’ होते ही 3 बार में साफ की रकम

ग्वालियर

अब साइंटिफिक तकनीक से बनेंगी शहर की सड़कें

ग्वालियर। शहर की जर्जर और बार-बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है। निगम द्वारा जारी टेंडर कॉल में दो प्रतिष्ठित कंपनियों—लाइनेज और आरपी इंफ्रा—ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के तहत किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर की करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा।
समाचार

फोन पर सुना घर पर अकेली है साली, भागते पहुंचा जीजा और कर डाला कांड

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.