एमपी में दिनदहाड़े किडनैपिंग की कोशिश, तीन बदमाशों ने छात्रा के पकड़े हाथ-पैर, मचा हड़कंप

पड़ाव निवासी 17 साल 11 माह की पीड़िता ने बताया कि वह सुबह करीब 10.50 बजे कॉलेज के लिए पैदल निकली थी। महिला थाने के पास एक ऑटो खड़ा था, जिसमें ड्राइवर सीट पर चालक और पिछली सीट पर दो अन्य युवक बैठे थे। जैसे ही वह ऑटो के बाजू से निकली, एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। फुर्ती से दूसरा युवक ऑटो से उतरा और उसके पैर पकड़ने लगा। पीड़िता के अनुसार, ऑटो का चालक भी चिल्ला रहा था कि ‘इसे जल्दी ऑटो में बैठाओ।’