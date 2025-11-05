एमपी में दिनदहाड़े किडनैपिंग की कोशिश, तीन बदमाशों ने छात्रा के पकड़े हाथ-पैर, मचा हड़कंप

Kidnapping attempt in Gwalior दिनदहाड़े किडनैपिंग की कोशिश, तीन बदमाशों ने छात्रा के पकड़े हाथ-पैर (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: ग्वालियरशहर में मंगलवार को दिनदहाड़े महिला सुरक्षा को धता बताते हुए एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पड़ाव स्थित महिला थाने के पास तीन बदमाशों ने कॉलेज जा रही एक छात्रा को जबरदस्ती ऑटो में अगवा करने की कोशिश की। यह वारदात उस समय हुई, जब पुलिस प्रदेश भर में ‘विशेष मुस्कान अभियान’ चलाकर महिला सुरक्षा को पुख्ता करने का दावा कर रही है।
पड़ाव निवासी 17 साल 11 माह की पीड़िता ने बताया कि वह सुबह करीब 10.50 बजे कॉलेज के लिए पैदल निकली थी। महिला थाने के पास एक ऑटो खड़ा था, जिसमें ड्राइवर सीट पर चालक और पिछली सीट पर दो अन्य युवक बैठे थे। जैसे ही वह ऑटो के बाजू से निकली, एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। फुर्ती से दूसरा युवक ऑटो से उतरा और उसके पैर पकड़ने लगा। पीड़िता के अनुसार, ऑटो का चालक भी चिल्ला रहा था कि ‘इसे जल्दी ऑटो में बैठाओ।’
सड़क चलते लड़की को किडनैप करने का प्रयास हुआ है। तीनों बदमाशों को तलाशा जा रहा है सीसीटीवी में ऑटो रेकार्ड हुआ है। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से वाहन चालक का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही बदमाशों को दबोचा जाएगा।- शैलेन्द्र भार्गव, पड़ाव, थाना टीआई
बीच सड़क पर बदमाशों की इस हरकत से छात्रा बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बदमाश से हाथ छुड़ाया और मदद के लिए शोर मचाते हुए पड़ाव चौराहे की तरफ दौड़ लगाई। छात्रा की बहादुरी और शोर सुनकर बदमाश भी ऑटो छोड़कर मौके से भाग गए। इस घटना से छात्रा और उसका परिवार इतना दहशत में है कि अब वे उसे कॉलेज भेजने को भी तैयार नहीं हैं।
यह वारदात महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला थाने के ठीक बीच में हुई है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस भले ही गर्ल्स कॉलेज, स्कूल और कोचिंग के पास निगरानी का दायरा बढ़ाने का दावा कर रही हो, लेकिन थाने की नाक के नीचे ऐसी घटना ने इन दावों की पोल खोल दी है।
