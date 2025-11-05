Patrika LogoSwitch to English

आज 16 जिलों में बरसेगा पानी, एमपी में बढ़ने लगी सर्दी, imd का अलर्ट जारी

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में अगले 24 घंटे के अंदर 16 जिलों में पानी बरसेगा। वहीं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज धूप खिली रहेगी। वहीं ग्वालियर-चंबल में रात के तापमान में गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 05, 2025

MP Weather Heavy Rain Alert

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर-चंबल में रात का पारा 18 डिग्री के नीचे रहा। वहीं छतरपुर, नर्मदापुरम, सतना समेत ज्यादातर शहरों में दिन में तापमान 30 डिग्री ही रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी में अगले 24 घंटे के अंदर 16 जिलों में पानी बरसेगा। वहीं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज धूप खिली रहेगी।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एमपी के रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, कटनी, सिवनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। वहीं 6 नवंबर को मौसम विभाग ने 3 जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

लोकल सिस्टम के चलते बूंदाबांदी

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान समय में प्रदेश में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बन रहा है। साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस ट्रक के रूप में आने वाले दिनों में प्रदेश में सक्रिय होने की भी संभावना बनी हुई है। लोकल सिस्टम के चलते भी प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी का दौरा देखने को मिल सकता है।

तापमान गिरने की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सुबह-शाम ठंड महसूस होने लगेगी। पिछले दिनों छाए रहे बादल अब पूरी तरह छंट चुके हैं, लेकिन बुधवार से रात का पारा नीचे जाने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहने से फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं असर दिखाने लगेंगी।

