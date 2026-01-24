लक्कडख़ाना पुल की खुदाई में मिली ये चीजें, अब 12 मीटर चौड़ा बनेगा नया पुल

स्टेटकाल के समय बने लक्कडख़ाना पुल के चौड़ीकरण की योजना पूरी तरह फेल हो गई है। पुल को चौड़ा करने के लिए शुरू की गई खुदाई में महज 2 फीट पर ही भूजल निकल आया, जो बार-बार पंप से निकालने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा। हालात इतने खराब हैं कि करीब 5 मीटर गहराई तक भी ठोस सतह नहीं मिली, जमीन के भीतर सिर्फ गाद और कचरा ही भरा मिला। इस गंभीर तकनीकी असफलता के बाद नगर निगम को पूरा डिजाइन रद्द कर नया डिजाइन तैयार कराने पर मजबूर होना पड़ा है।पहले इस परियोजना की लागत 1 करोड़ 79 लाख रुपये तय की गई थी, लेकिन डिजाइन फेल होने और नया पुल बनाने के फैसले के बाद अब लागत बढ़कर करीब 2.15 करोड़ रुपये हो जाएगी।