रोकी जाएगी ‘PM आवास योजना’ की आखिरी किस्त, निरस्त होंगे ‘पट्टे’

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
MP News: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत फूटी कॉलोनी के पात्र हितग्राहियों को केदारपुर में आवंटित भूमि पर मकान निर्माण के लिए लगभग ढाई लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई थी। हालांकि नगर निगम की नियमित निगरानी में सामने आया कि ज्यादातर हितग्राहियों ने राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं की है।
बीते दिन नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने केदारपुर आवासीय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई लाभार्थियों के मकान अधूरे पड़े हैं, जबकि कई स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने निजी ठेकेदारों को काम सौंपा है, लेकिन कार्य की गति बेहद धीमी है और कई जगह तो काम रुका हुआ है।
निरीक्षण दल में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर, पीएम आवास योजना के नोडल अधिकारी मनीष यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि 15 दिसंबर 2025 तक निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई गई तो अंतिम किस्त रोक दी जाएगी। इसके साथ ही आवंटित पट्टे निरस्त करने और जारी ढाई लाख रुपए की राशि की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
