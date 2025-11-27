रोकी जाएगी ‘PM आवास योजना’ की आखिरी किस्त, निरस्त होंगे ‘पट्टे’

निरीक्षण दल में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर, पीएम आवास योजना के नोडल अधिकारी मनीष यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि 15 दिसंबर 2025 तक निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई गई तो अंतिम किस्त रोक दी जाएगी। इसके साथ ही आवंटित पट्टे निरस्त करने और जारी ढाई लाख रुपए की राशि की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।