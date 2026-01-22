लोकेशन मर्जर करके भी बढ़ेगी गाइलाइन, क्योंकि विसंगती को दूर करने लिया जा रहा फैसला

नई कलेक्टर गाइडलाइन अब फिर से उप पंजीयकों के साथ होगी बैठक
पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस बार गाइडलाइन की विसंगति को दूर करने के लिए लोकेशनों को मर्जर किया जा रहा है। वृत्त-2 में 156 लोकेशन हैं, जिन पर सुधार व वृद्धि की जा रही है। लोकेशन मर्जर होने से भी गाइडलाइन बढ़ रही है। क्योंकि राज्य शासन से इस बार भी विभाग को लक्ष्य बढक़र मिलने वाला है। इस लक्ष्य की पूर्ति गाइडलाइन बढ़ोतरी से संभव है, क्योंकि 2025-26 में दस्तावेजों में गिरावट आई है।
दरअसल पंजीयन विभाग को अगले सप्ताह तक पंजीयन महानिरीक्षक को नई गाइडलाइन का प्रस्ताव भेजा जाना है। इससे पहले उप पंजीयकों को बढ़ोतरी वाली लोकेशन चिह्नित करनी है। इसके बाद बैठक करना है। 26 जनवरी पर झंडा वंदन के बाद गाइडलाइन पर जिला पंजीयक व उप पंजीयकों की बैठक हो सकती है। इसमें अपने प्रस्ताव पेश करने होंगे। इसके बाद उप जिला मूल्यांकन समिति व जिला मूल्यांकन समिति में प्रस्ताव जाना है। गाइडलाइन का प्रस्ताव पास होने के बाद दावे आपत्तियां भी ली जानी है। 15 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास प्रस्ताव भेजना है।
सबसे ज्यादा रजिस्ट्री वृत्त-2 में, यहां पर नई कॉलोनी हो रही विकसित
वृत्त-2 में ग्वालियर ज्यादा विकसित हो रहा है। इस वजह से नई कॉलोनी भी वृत्त-2 में विकसित हो रही हैं। रजिस्ट्री व राजस्व इस वृत्त से विभाग को मिल रहा है। जबकि वृत्त-1 में पुराना शहर ज्यादा है। इस कारण रजिस्ट्री कम है। वृत्त-1 में 46 लोकेशन पर ही संभावना है। जबकि वृत्त में 200 लोकेशन पर बढ़ोतरी की संभावना है।
- मोहना, चीनौर, भितरवार, टेकनपुर, मकोड़ा, कल्याणी में प्लॉटिंग होने लगी हैं। जबकि यहां पर रेट काफी कम है। कस्बों में भी बढ़ोतरीकी जा रही है। इसके अलावा गांव में बिल्डर फार्म हाउस भी तैयार कर रहे हैं। 5000 स्क्वायर फीट में इसे तैयार किया जा रहा है। फार्म हाउस की रेट कम है। इन फार्म हाउस पर भी बढ़ोतरी हो सकती है।
- जिले में हर साल 35 हजार विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसमें कृषि, फ्लैट, डुप्लेक्स, प्लॉट की रजिस्ट्री अधिक हैं। इसके अलावा व्यवसायिक संपत्तियों की भी रजिस्ट्री भी काफी अधिक है।
कुछ लोकेशन जिन्हें किया चिह्नित
- मुरार में 25 लोकेशन ऐसी हैं, जिनमें 4 लोकेशन पर गाइडलाइन काफी कम है। सुनारपुरा माफी, खुदरपुरा, आरिया डेवलपर्स में 1500 रुपए स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 2000 स्क्वायर मीटर किया जाना है।
- तहसील तानसेन में डांग सरकार की एक लोकेशन जहां पर गाइडलाइन कम है। यहां पर 1000 रुपए स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर दर 1200 किए जाने की संभावना है।
- सिटी सेंटर के प्लानिंग क्षेत्र में कुल 3 लोकेशन हैं, जिनमें दरें 1200 रुपए स्क्वायर मीटर हैं। इसे बढ़ाकर 1500 किया जा सकता है।
- जडेरुआ बांध रोड पर 15000 रुपए वर्ग मीटर करना है। गुप्ता फैक्ट्री, त्रिवेणी नगर, जय अपार्टमेंट, सूर्य विहार में सहित पांच लोकेशन पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
