लोकेशन मर्जर करके भी बढ़ेगी गाइलाइन, क्योंकि विसंगती को दूर करने लिया जा रहा फैसला

दरअसल पंजीयन विभाग को अगले सप्ताह तक पंजीयन महानिरीक्षक को नई गाइडलाइन का प्रस्ताव भेजा जाना है। इससे पहले उप पंजीयकों को बढ़ोतरी वाली लोकेशन चिह्नित करनी है। इसके बाद बैठक करना है। 26 जनवरी पर झंडा वंदन के बाद गाइडलाइन पर जिला पंजीयक व उप पंजीयकों की बैठक हो सकती है। इसमें अपने प्रस्ताव पेश करने होंगे। इसके बाद उप जिला मूल्यांकन समिति व जिला मूल्यांकन समिति में प्रस्ताव जाना है। गाइडलाइन का प्रस्ताव पास होने के बाद दावे आपत्तियां भी ली जानी है। 15 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास प्रस्ताव भेजना है।