MP News: कैल्शियम कार्बोनेट गन से 35 से ज्यादा लोगों की आंखें झुलसी

MP News: दीपावली की रौनक के बीच इस बार एक नई मुसीबत सामने आई हैं। इससे कई परिवारों की खुशियां दर्द में बदल गईं। शहर के अलग- अलग अस्पतालों में 35 से ज्यादा लोग आंखों में चोट के साथ पहुंचे है। इन सभी की जांच में सामने आया कि बाजार में बिक रही कैल्शियम कार्बोनेट गन से इन लोगों की आंखें झुलसी है। इससे कई मरीजों की कॉर्निया तक जला दी है। वहीं कुछ मरीजों की आंख में सूजन और जलन के साथ धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐेसे मरीजों का तत्काल इलाज के लिए जेएएच, जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में लाया गया। जहां पर इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई है।