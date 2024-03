love marriage बेटी ने पांच साल पहले किया प्रेम विवाह, घर में शादी की बात चली तो गुम हो गई, ऐसे खुला पिता के सामने पूरा राज

ग्वालियरPublished: Mar 19, 2024 11:03:40 am Submitted by: Balbir Rawat

mp high court Daughter had a love marriage five years ago, when there was talk of marriage in the house, she disappeared, this is how the whole secret was revealed in front of the father

विवाह की बात चली तो घर छोड़ा, युवती कोर्ट में बोली कि वह प्रेम विवाह कर चुकी है

बालिग होने पर कोर्ट ने किया स्वतंत्र

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एक 24 वर्षीय युवती ने कहते हुए पिता के साथ जाने से मना कर दिया कि वह पढ़ी लिखी है और खुद कमा सकती है। वह विवाह कर चुकी है और पति के साथ जाना चाहती है। कोर्ट ने युवती के बालिग होने पर उसे स्वतंत्र कर दिया। युवती ने 2018 में आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। जब माता पिता ने उसके संबंध की चर्चा की तो घर से गायब हो गई। इस विवाह का खुलासा न्यायालय में हुआ।

दरअसल पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया कि शिशुपाल सिंह व राजू ने बंधक बना लिया है। थाटीपुर थाने में शिकायत की, लेकिन उसकी बेटी पुलिस तलाशने में मदद नहीं कर रही है। कोर्ट के नोटिस पर पुलिस ने युवती को दिल्ली से बरामद किया और न्यायालय के सामने उपस्थित किया। जब न्यायालय ने पिता व बेटी से बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2018 में बेटी प्रेम विवाह कर चुकी थी। इसकी जानकारी घरवालों को नहीं लगने दी। पिता के घर रहकर बीएससी, बीएड किया। एमएससी प्रीवियस में पढ़ रही थी। इसी बीच घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। विवाह को देखते हुए बेटी घर से गायब हो गर्ई। उसने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह पढ़ी लिखी है। अपना जीवन चलाने के लिए कमा सकती है। इसलिए पिता के साथ जाना नहीं चाहती हूं। कोर्ट ने युवती को कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया। पढ़ना जारी रखे