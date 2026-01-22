ब्यूटी पार्लर में वैक्स कराने से बिगड़ा मॉडल का चेहरा, स्किन पर हुए स्पॉट

beauty parlour wax damage model face
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में ब्यूटी पार्लर में वैक्स कराने के बाद एक मॉडल का चेहरा निखरने की जगह बिगड़ गया। मॉडल के चेहरे पर स्पॉट और घाव हो गए। जलन और असहनीय दर्द होने लगा जिसके कारण मॉडल ने स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज कराया। लेकिन कई दिनों तक इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर में स्किन स्पेशलिस्ट ने सर्जरी को ही आखिरी रास्ता बताया। चेहरा बिगड़ा तो मॉडलिंग करियर खतरे में पड़ गया।
ग्वालियर के जनकगंज इलाके में रहने वाली प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि वो मॉडलिंग करती हैं और मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं। 16 अगस्त 2021 को वो वैक्स कराने के लिए कायाकल्प ब्यूटी पार्लर पर गई थीं। तब ब्यूटी पार्लर की प्रॉपराइटर सुनीता सोनी ने दावा करते हुए कहा कि उसके यहां बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को दिए जाते हैं। जिसके कारण प्रज्ञा ने वहां पर वैक्स कराया लेकिन वैक्स में ब्यूटी पार्लर के स्टाफ ने अधिक मात्रा में कैमिकल मिला दिया। जिसके कारण वैक्स कराने के बाद उनकी स्किन चमकने के बजाए जलने लगी और चेहरे पर घाव व स्पॉट हो गए। चेहरा बिगड़ा तो प्रज्ञा ने ब्यूटी पार्लर प्रोपराइटर सुनीता सोनी से शिकायत की। शुरूआत में तो सुनीता ने इलाज कराने का आश्वासन दिया लेकिन बाद में मुकर गई।
प्रज्ञा शुक्ला के मुताबिक उन्होंने स्किन पर स्पॉट व घाव होने के बाद करीब एक साल तक स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर स्किन स्पेशलिस्ट ने सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन बताया। प्रज्ञा ने कहा कि जिस वक्त ये सब हुआ तब वो वक्त उनके मॉडलिंग करियर के लिए बेहद खास था और उनके पास कई प्रोजेक्ट्स भी थे और हालात ऐसे बन गए कि उनका मॉडलिंग करियर संकट में आ गया।
ब्यूटी पार्लर की ओर से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बाद प्रज्ञा शुक्ला ने 22 सितंबर 2023 को जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया। तब से मामले पर सुनवाई चल रही थी और 18 जनवरी 2026 को उपभोक्ता फोरम ने ब्यूटी पार्लर की प्रोपराइटर सुनीता पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 2 हजार रुपए कोर्ट खर्च चुकाने का आदेश भी दिया है।
