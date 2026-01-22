ब्यूटी पार्लर में वैक्स कराने से बिगड़ा मॉडल का चेहरा, स्किन पर हुए स्पॉट

ग्वालियर के जनकगंज इलाके में रहने वाली प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि वो मॉडलिंग करती हैं और मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं। 16 अगस्त 2021 को वो वैक्स कराने के लिए कायाकल्प ब्यूटी पार्लर पर गई थीं। तब ब्यूटी पार्लर की प्रॉपराइटर सुनीता सोनी ने दावा करते हुए कहा कि उसके यहां बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को दिए जाते हैं। जिसके कारण प्रज्ञा ने वहां पर वैक्स कराया लेकिन वैक्स में ब्यूटी पार्लर के स्टाफ ने अधिक मात्रा में कैमिकल मिला दिया। जिसके कारण वैक्स कराने के बाद उनकी स्किन चमकने के बजाए जलने लगी और चेहरे पर घाव व स्पॉट हो गए। चेहरा बिगड़ा तो प्रज्ञा ने ब्यूटी पार्लर प्रोपराइटर सुनीता सोनी से शिकायत की। शुरूआत में तो सुनीता ने इलाज कराने का आश्वासन दिया लेकिन बाद में मुकर गई।