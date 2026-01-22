कायाकल्प योजना पर ब्रेक,19 सडक़ें आज तक अधूरी, पांच लाख से ज्यादा लोग बेहाल

शहर की सडक़ों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर शुरू की गई कायाकल्प योजना खुद अब बदहाली का शिकार हो चुकी है। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हुई 39 में से 19 सडक़े आज भी ऐसी हैं, जिनका निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं हो सका है। इससे शहर के पांच लाख से ज्यादा लोग रोज धूल भरी व जर्जर सडक़ से जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं जर्जर सडक़ होने से आए दिन लोग गिरकर चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे है। ऐसे में फिलहाल शहर की सडक़े नहीं, बल्कि जनता का धैर्य टूट रहा है।