ग्वालियर

एमपी के इस शहर में बनेंगी ’28 नई सड़कें’, जल्द शुरू होगा काम

MP News: नगर निगम द्वारा अब बारिश के बाद तीनों विधानसभा में 28 नई सड़कों को बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही गारंटी पीरियड की सड़कें 30 दिन में सही होंगी।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Aug 23, 2025

28 new roads will be built
28 new roads will be built in mp(फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: नगर निगम द्वारा अब बारिश के बाद तीनों विधानसभा में 28 नई सड़कों(New Road) को बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही गारंटी पीरियड की सड़कें 30 दिन में सही होंगी। पेच रिपेयर की मॉनिटरिंग के लिए अपर आयुक्त, सहायक यंत्री, उपयंत्री को प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। निगम अफसरों ने बताया कि ग्वालियर विधानसभा में 8, पूर्व में 12 और दक्षिण विधानसभा में 8 सड़कों के साथ ही जर्जर सड़कों पर पेचवर्क सहित अन्य कार्य भी कराया जाएगा।

ग्वालियर विधानसभा

पड़ाव चौराह से फूलबाग होकर शानो शौकत तक 211.63 लाख,जलप्रदाय व सीवर की सड़कों का रेस्टोरेशन 40 लाख,आरपी व रेलवे कॉलोनी की गली60 लाख, अशोक विहार के 42 लाख, चंदनपुरा एक करोड़, किला गेट से घास मंडी 21 लाख की राशि से होंगे।

MP News new road

दक्षिण विधानसभा

शासकीय प्रेस से कौरव तेल स्टोर 26 लाख, कम्पू बिजली घर रोड(New Road) 2.55 करोड़, एबी रोड से ढोली बुआ पुल 14 लाख, सराफा स्कूल से गस्त ताजिया 30 लाख, आरआर टावर से खुर्जेवाला मोहल्ला 38 लाख, गुड़ा ऑटो स्टैंड 1.24 करोड राशि से होंगे।

पूर्व विधानसभा

शताब्दीपुरम फेस-2 की रोड व नाली 4 करोड, गंगा विहार 67 लाख, इंद्रमणीनगर 21 लाख, सूरी नगर में 44 लाख, राघवपुरम में डामरीकरण 36 लाख, तृप्ती नगर में 1 करोड़, कैलाश विहार में 42 लाख, एमएच चौराहा रोड पर 1.74 करोड़ की राशि से होंगे।

23 Aug 2025 11:45 am

