एमपी के इस शहर में बनेंगी ’28 नई सड़कें’, जल्द शुरू होगा काम

MP News: नगर निगम द्वारा अब बारिश के बाद तीनों विधानसभा में 28 नई सड़कों(New Road) को बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही गारंटी पीरियड की सड़कें 30 दिन में सही होंगी। पेच रिपेयर की मॉनिटरिंग के लिए अपर आयुक्त, सहायक यंत्री, उपयंत्री को प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। निगम अफसरों ने बताया कि ग्वालियर विधानसभा में 8, पूर्व में 12 और दक्षिण विधानसभा में 8 सड़कों के साथ ही जर्जर सड़कों पर पेचवर्क सहित अन्य कार्य भी कराया जाएगा।