सुपर स्पेशियलिटी में 6 माह से सुविधाएं बदहाल, लिफ्ट बंद, फॉल्स सीलिंग टूटी; मरीज और परिजन परेशान

ग्वालियर. जीआरएमसी के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में पिछले छह महीनों से बुनियादी सुविधाएं ठप पड़ी हैं। अस्पताल में मौजूद पांच लिफ्टों में से अधिकांश लंबे समय से बंद हैं, जबकि लगभग सभी विभागों में फॉल्स सीलिंग टूटकर गिर चुकी हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से ऊपर ओपीडी, भर्ती वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और कैंटीन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं स्थित हैं। लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों और परिजनों को छह मंजिल तक सीढिय़ों से ही आना-जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग, गंभीर मरीज, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल बनी हुई है।