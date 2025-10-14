Patrika LogoSwitch to English

मुश्किलों में फंसी ‘बिग बॉस’ की फेम ‘तान्या मित्तल’! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत

MP News: 'बिग बॉस 19' फेम तान्या मित्तल इन दिनों जमकर चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। इसी बीच उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने शिकायत दर्ज कराई है।

2 min read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 14, 2025

tanya mittal

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली 'बिग बॉस 19' की फेम तान्या मित्तल के खिलाफ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस शो में परिवार और व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े सैंकड़ों झूठ बोलें हैं।

तान्या मित्तल की गिरफ्तारी की मांग

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी जनसुनवाई में पहुंचकर लिखित शिकायत की। जिसमें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बलराज को तान्या का बॉयफ्रेंड बताया है। उसका कहना है कि तान्या ने बलराज को भी झूठे मामलों में फंसा कर जेल पहुंचाया है। फैजान ने शिकायत के जरिये तान्या मित्तल पर FIR करने के साथ गिरफ्तारी की मांग की है।

हाल ही में बिग बॉस 19' से बाहर हुए जीशान कादरी ने तान्या मित्तल पर बड़ा खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि जो बोल रहे हैं कि झूठ बोलती है, क्योंकि वो उनका देख भी रहे हैं और यहां पर सच्चाई भी पता कर रहे हैं। तब ही तो बोल पा रहे हैं कि वो सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं।

इसके पहले चाहत पांडे ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 'मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे तान्या मित्तल का घर देखना है। मैं घर जाना चाहती हूं। बिग बॉस के बाद तान्या प्लीज मुझे इनवाइट करना, मैं आपके घर आऊंगी और मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोग हैं बाहर जो आपका घर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप बाहर आइये और मुझे इनवाइट कीजिए और मैं सबको आपका घर दिखाना चाहती हूं। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे देखना है कि सात स्टार और फाइव स्टार आपके घर के सामने सस्ते कैसे लगते हैं। ये मुझे जानना है।'

आपको बता दें कि फैजान अंसारी इससे पहले पूनम पांडे,राखी सावंत, उर्फी जावेद,बिग बॉस बिनर एल्विश यादव,आशिफ़ मिरियाज सहित अन्य फेमस सेलेब्रिटीज़ की शिकायत भी कर चुके है। पूनम पांडे के कैंसर वाले झूठे पोस्ट पर भी कानपुर में फैजान ने ही पुलिस में शिकायत की है।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 06:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मुश्किलों में फंसी 'बिग बॉस' की फेम 'तान्या मित्तल'! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

