एमपी में रिश्वत के 5 लाख रुपये फरियादी को लौटाए जाएं, कोर्ट ने दिया आदेश

तुड़ाई के डर से सहमे बिल्डर ने सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा से बात की तो तुड़ाई रूकवाने के एवज में उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की थी। बिल्डर ने कोरोना के चलते आर्थिक संकट बताया तो तय हुआ कि 10 लाख रुपए अभी दे दो और बाकी की रकम बाद में दे देना। तब बिल्डर ने ये भी बताया था कि वो 10 लाख रुपये तत्काल सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को दे चुका था। इसके बाद भी सिटी प्लानर बाकी रकम के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। बाद में दोनों पक्षों में बातचीत के बाद सौदा 25 लाख रुपए में तय हो गया था। इसी दौरान बिल्डर ने रुपए मांगने की शिकायत ईओडब्ल्यू में दर्ज करा दी थी। जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने बिल्डर से 5 लाख रुपये रिश्वत लेते प्रदीप वर्मा को रंगेहाथों पकड़ा था। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने बरामद की गई रकम का पंचनामा, फोटोकॉपी और अन्य विवरण तैयार कर अदालत के आदेश पर बैंक के शासकीय खाते में जमा करा दिए थे। अब कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि फरियादी से सुपुर्दगी बॉन्ड लेने के बाद रिफंड वाउचर जारी कर पांच लाख रुपए वापस किए जाएं।