दीपावली पर घर वापसी हुआ महंगा! किराए में 4 गुना बढ़ोत्तरी

MP News: दीपावली के अवसर पर बस, ट्रेन और फ्लाइट का सफर महंगा हो गया है।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 18, 2025

MP News: दीपावली को लेकर रेल और बस के साथ हवाई सफर का किराया भी महंगा हो गया है। खासकर घरेलू उड़ानों में सफर करने वालों की जेब पर बड़ा असर आया है। त्योहार की वजह से एयरलाइंस चार गुना से ज्यादा किराया वसूल रही हैं। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर से दिल्ली और मुंबई के हवाई किराए पर दिखा है। दिल्ली से ग्वालियर का हवाई किराया इन दिनों 24 हजार और मुंबई का टिकट 27 हजार 700 रुपए पर पहुंच गया है।

दरअसल, दीपावली और छठ पूजा की वजह से लोग किसी भी तरह घर पहुंचने की जल्दी में है। खासकर जो लोग घरों से दूर हैं उनके पास सीमित छुट्टियां हैं। तो यह लोग रेल और बस की बजाए हवाई जहाज को विकल्प मान रहे हैं। इसलिए हवाई सफर करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है तो एयरलाइंस कंपनियां भी मौके का फायदा उठा रही हैं।

शनिवार को फ्लाइट का इतना किराया

शनिवार को दिल्ली से ग्वालियर का किराया 28 हजार, मुंबई से ग्वालियर का किराया 28 हजार। वहीं, शुक्रवार को दिल्ली से ग्वालियर का किराया 24 हजार, मुंबई से ग्वालियर का किराया, 27 हजार 778 रुपए, मुंबई से ग्वालियर का किराया 27 हजार 778 रुपए था।

18 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दीपावली पर घर वापसी हुआ महंगा! किराए में 4 गुना बढ़ोत्तरी

