‘300 रुपए’ में घर बैठे मिलेगा ‘जमीन का रिकॉर्ड’, आसान होगी प्रक्रिया

घर बैठे रजिस्ट्री की नकल प्राप्त करने के लिए मात्र 300 रुपए ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। साथ ही बैंक लोन के लिए आवश्यक सर्च प्रक्रिया भी अब पहले की तुलना में काफी तेज और सरल हो गई है। विभाग के अनुसार, साल1995 से 1999 तक के रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन करने की तैयारी अंतिम चरण में है। ये रिकॉर्ड उपलब्ध होते ही बैंक सर्च प्रक्रिया में आ रही सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश बैंक ऋण स्वीकृति के लिए 1995 से रिकॉर्ड की मांग करती हैं।



जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने बताया कि पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाना है। वृत्त-1 का 15 साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है। नकल भी ऑनलाइन मिलने लगी है। 1995 से 2000 के बीच का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाना है।