Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के पास से मिले 46 अवैध कारतूस

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आबकारी विभाग के रिटायर्ड जिला सहायक अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया के ठिकाने से 46 बेनामी कारतूस और कुछ दस्तावेज मिले हैं।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 15, 2025

gwalior news

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ा मामला सामने आया है। जहां आबकारी विभाग के रिटायर्ड जिला सहायक अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर स्थित घरों पर लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को छापे मारे हैं। रेड सुबह तड़के से शुरु हुई और रात तक चलती रही। भदौरिया के ग्वालियर स्थित मकान का छापा मार टीम ने कोना कोना खंगाला 12 घंटे से ज्यादा चली। जिसमें टीम को 46 बेनामी कारतूस और कुछ दस्तावेज मिले हैं।

दरअसल, विवेकनगर (गोला का मंदिर) में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया का मकान नंबर 7 शांति कुंज है। लोकायुक्त ग्वालियर विंग की 8 सदस्यीय टीम ने डीएसपी विनोद सिंह कुशवाह की अगुवाई में सुबह 6.10 बजे रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर की घंटी बजाई गई। उस वक्त घर में भदौरिया का भतीजा देवांश और उसकी बहन मौजूद थे। देवांश ने नींद से उठकर दरवाजा खोला तो लोकायुक्त टीम सामने थी। छापा मार टीम फोर्स के साथ आई थी। देवांश और उसकी बहन के फोन टीम ने अपनी कस्टडी में लिए। भाई-बहन से कहा वह दोनों छापा पूरा होने तक घर से बाहर नहीं जाएंगे।

डीएसपी विनोद सिंह कुशवाह के मुताबिक, देवांश का कहना है घर करीब 3600 वर्ग फीट में बना है। मकान पुश्तैनी है। वह एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए बहन के साथ यहां रहता है। धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया उसके चाचा हैं। यहां तो जब कभी आते हैं। टीम के द्वारा घर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। करीब 12 घंटे की सर्चिंग में घर से 46 कारतूस मिले हैं। इनमें 27 कारतूस 12 बोर के और बाकी 32 और 22 बोर के हैं, लेकिन इनकी वैधता का साक्ष्य नहीं मिला है। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। जिनकी जांच की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 07:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के पास से मिले 46 अवैध कारतूस

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में दो भाइयों का झगड़ा सुलझाने गए ‘भाजपा नेता’ के गाल को छूकर निकली गोली, बाल-बाल बची जान

mp news
ग्वालियर

नियोटेरिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर तान दी इमारत..

Gwalior News neoteric builder
ग्वालियर

हाई अलर्ट पर ग्वालियर, कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सुबह से मौजूद, दस्तावेज लेकर निकलें

Gwalior News
ग्वालियर

जिले में धारा 163 लागू , लाइसेंसी हथियार लेकर निकलने पर भी रोक, कुछ संगठन आए आगे- बोले 15 अक्टूबर को नहीं होगा प्रदर्शन

ग्वालियर

DSP हिना खान ने आंखों में आंखें डालकर लगाया जय श्री राम का नारा तो पसरा सन्नाटा, देखें वीडियो

gwalior dsp hina khan
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.