12 अगस्त 2025,

मंगलवार

ग्वालियर

पीएम मोदी और फिजी राष्ट्रपति ग्वालियर दौरे पर आएंगे, तैयारियों में जुटा प्रशासन

MP News: पीएम नरेंद्र मोदी और फिजी राष्ट्रपति नैकामा लालाबालावू 25 अगस्त को ग्वालियर दौरे पर आएंगे।

ग्वालियर

Himanshu Singh

Aug 12, 2025

mp news

MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी राष्ट्रपति नैकामा लालाबालावू मध्य प्रदेश के ग्वालियर आएंगे। यहां पर 25 अगस्त को दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिसमें भारत सरकार के कई अफसर मौजूद रहेंगे। पीएम और फिजी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुट गया हैं।

तानसेन का मकबरा देख सकते हैं फिजी राष्ट्रपति

संभावित कार्यक्रम के मुताबिक, फिजी राष्ट्रपति नैकामा लालाबलावू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे ग्वालियर पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोनों नेता ग्वालियर किला और तानसेन के मकबरे पर जा सकते हैं। इस दौरान दोनों देश के नेताओं के बीच कई समझौतों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है।

फिजी में 37 प्रतिशत के करीब भारतीय आबादी

फिजी में भारतीय मूल की आबादी तकरीबन 37 प्रतिशत है। वहां पर हिंदी-भोजपुरी जैसी भाषाओं के साथ भारतीय त्योहार और भोजन भी प्रचलित है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का प्रमुख द्वीप है। दोनों देशों के अच्छे संबंध हैं। जिससे आने वाले समय में कृषि, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित दूसरे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन होगा

ग्वालियर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी धार जाएंगे। यहां के बदनावर क्षेत्र में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे। जिसका निर्माण पूरे होते ही मालवा को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। इस पार्क की स्थापना से मालवा क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों को फायदा पहुंचेगा।

Published on:

12 Aug 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पीएम मोदी और फिजी राष्ट्रपति ग्वालियर दौरे पर आएंगे, तैयारियों में जुटा प्रशासन

