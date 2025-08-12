पीएम मोदी और फिजी राष्ट्रपति ग्वालियर दौरे पर आएंगे, तैयारियों में जुटा प्रशासन

संभावित कार्यक्रम के मुताबिक, फिजी राष्ट्रपति नैकामा लालाबलावू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे ग्वालियर पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोनों नेता ग्वालियर किला और तानसेन के मकबरे पर जा सकते हैं। इस दौरान दोनों देश के नेताओं के बीच कई समझौतों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है।