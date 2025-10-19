15 हजार के इनामी डकैत ‘योगी’ की तलाश में पुलिस जंगल में उतरी

एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने हर संभावित पॉइंट पर पैनी नजर रखी और गांव वालों से संपर्क बनाए रखा। उन्होंने बताया, अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने गया है और जंगलों में हर गतिविधि ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध को अपने घर या गांव में पनाह न दे और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।