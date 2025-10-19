15 हजार के इनामी डकैत ‘योगी’ की तलाश में पुलिस जंगल में उतरी

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में गुर्जा गांव (तिघरा) में आंतक मचाने वाले 15 हजार इनामी डकैत योगी उर्फ जोगेंद्र गुर्जर की तलाश में शनिवार को ग्वालियर पुलिस ने तिघरा और बानमोर के जंगल में बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान चलाया। चार घंटे तक एसएसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में छह थानों की पुलिस और अन्य अधिकारियों ने डैकत की तलाश की। मगर, कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
एसएसपी ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। किसी संदिग्ध व्यक्ति को पनाह न दें और किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा, पुलिस आपके साथ है, किसी से डरने की जरूरत नहीं।
दरअसल, डकैत जोगेंद्र गुर्जर उर्फ योगी शादी तोड़ने के मामले में बदला लेने की धमकी दे चुका है और कहा था कि दीपावली चैन से नहीं मनाई जाएगी। वह तिलोना, मुरैना का निवासी है और अंजू को अगवा करने के मामले में उस पर 25 हजार का इनाम रखा गया है। इस मामले में योगी सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने हर संभावित पॉइंट पर पैनी नजर रखी और गांव वालों से संपर्क बनाए रखा। उन्होंने बताया, अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने गया है और जंगलों में हर गतिविधि ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध को अपने घर या गांव में पनाह न दे और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
