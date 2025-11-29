Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी में ‘मंत्री’ की गाड़ी पर पथराव, बाल-बाल बचे

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की गाड़ी पर पथराव की घटना सामने आई है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Nov 29, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। उनकी गाड़ी पर एक युवक ने पथराव कर दिया। जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर दबोच लिया। हालांकि, मंत्री को किसी तरह की चोट नहीं आई है।

पूरा मामला शहर के माधवगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जब मंत्री का काफिला गुजर रहा था। तभी अचानक एक युवक सड़क पर आ गया और नशे की हालत में मंत्री की गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगा। काफिले में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को दबोच लिया।

युवक के खिलाफ FIR

नशे ही हालत में युवक की पहचान सुनील सिकरवार नाम से हुई है। जो कि पूरी तरह नशे में था। माधवगंज थाने पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। रिपोर्ट में सामने आया कि युवक के शरीर में अत्यधिक मात्रा में शराब पाई गई। गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सुनील सिकरवार के खिलाफ शांति भंग करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

हालांकि, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनकी गाड़ी का कांच हल्का चटक गया है। इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था।

इधर, मंत्री का कहना है कि वह वार्ड 52 सावरकर कॉलोनी से लौट रहे थे। तभी पायलट वाहन आगे निकल गया। उसी दौरान नशे की हालत में युवक ने पथराव कर दिया। यह पुलिस की लापरवाही है। युवक ने पुलिस से भी झूमाझटकी की।

सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है सुनील पुराना बदमाश है। उस पर कई अपराध दर्ज रहे हैं। नशे की हालत में उसे दबोचा है। उस पर कार्रवाई कर अस्पताल में भर्ती कराया है। रात तक उसका नशा नहीं उतरा था।

