एमपी में ‘मंत्री’ की गाड़ी पर पथराव, बाल-बाल बचे

नशे ही हालत में युवक की पहचान सुनील सिकरवार नाम से हुई है। जो कि पूरी तरह नशे में था। माधवगंज थाने पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। रिपोर्ट में सामने आया कि युवक के शरीर में अत्यधिक मात्रा में शराब पाई गई। गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सुनील सिकरवार के खिलाफ शांति भंग करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।



हालांकि, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनकी गाड़ी का कांच हल्का चटक गया है। इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था।