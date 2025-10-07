Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

ग्वालियर में गाड़ी टकराने पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Oct 07, 2025

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 07, 2025

gwalior news

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में गाड़ी टकराने पर दो दिन पहले गुढ़ा बस्ती में रामनिवास गुर्जर के घर पर फायरिंग करने वाले गुंडे सोनू कुशवाह और नंदू रजक को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिसके बाद इन आरोपियों को पुलिस ने गलियों में ही पैदल परेड कराई। इन लोगों ने दो दिन पहले तमंचे लहराकर गोलियां चलाईं थीं।

माधौगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी ने बताया कि सोनू और नंदू के माता-पिता मजदूरी करते हैं। इस वारदात से पहले भी दोनों फायरिंग की वारदातें कर चुके हैं। दो दिन पहले रामनिवास गुर्जर का बेटा मिथुन पढाई के लिए लाइब्रेरी जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी इन गुंडों की गाड़ी से टकरा गई थी तो इन लोगों ने मिथुन की पिटाई की थी। मामले की जानकारी लगते ही मिथुन के परिजनों ने इन दोनों को पीट दिया था। उसका बदला लेने दोनों दो घंटे बाद रामनिवास के घर पहुंच गए और गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। देर रात दोनों पुलिस के हाथ आ गए। मंगलवार को दोनों गुंडों को पैदल गुढा बस्ती ले जाकर घटना का रिक्रिएशन कराया है।

हथियार बेचने वाला जेल में बंद

पुलिस का कहना है कि बदमाश सोनू कुशवाह और नंदू रजक दोनों ने तमंचा और गोली बेचने वाले का नाम पता भी बताया है। लेकिन हथियार बेचने वाला इस वक्त जेल में है। उससे अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की चेन पता लगाने के लिए पूछताछ की जाएगी।

Published on:

07 Oct 2025 08:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में गाड़ी टकराने पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

