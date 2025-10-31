Transfer: एमपी में पुलिस अधिकारियों के तबादले, इन्हें मिली जिम्मेदारी

MP Police Transfer: ग्वालियर शहर और देहात के पुलिस अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने शुक्रवार को 24 निरीक्षक, कार्यवाहक निरीक्षक, उपनिरीक्षक और कार्यवाहक उपनिरीक्षकों को बदला है। इनमें से कुछ पुलिस लाइन में लंबे समय से पदस्थ थे। उन्हें भी थानों की कमान थमाई गई है। निरीक्षक आलोक सिंह परिहार को पड़ाव से बहोडापुर, निरीक्षक आसिफ मिर्जा बेग ग्वालियर से बिजौली, निरीक्षक हितेन्द्र सिंह राठौर को भितरवार से साइबर क्राइम, निरीक्षक सुधीर सिंह कुशवाह पुलिस लाइन से भितरवार, निरीक्षक शैलेन्द्र भार्गव को पुलिस लाइन से पड़ाव और निरीक्षक यशवंत गोयल को डबरा से महाराजपुरा थाने की कमान सौपी गई है।